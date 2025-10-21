Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Reabre al tráfico la calle Manuel Deschamps, en el Agra do Orzán

Belén Cebey
Belén Cebey
21/10/2025 11:10
Reapertura al tráfico de la calle Manuel Deschamps
La renovada calle ha abierto al tráfico esta mañana
El Ideal Gallego

La calle Manuel Deschamps, en el barrio coruñés del Agra do Orzán, volvió a abrir al tráfico este martes, cumpliendo con el calendario previsto para esta semana. 

Escaleras de enlace entre Manuel Deschamps y la calle del Pinar, en el Agra del Orzán

Más cambios en el Agra del Orzán: tras el derribo del muro del parque del Observatorio llega la reapertura de Manuel Deschamps

Más información

Tras las obras de renovación, la vía presenta un nuevo aspecto y una pequeña zona verde que no existía anteriormente, mejorando así el entorno urbano del área.

 El Ayuntamiento de A Coruña actuó a lo largo de los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de contestar a las demandas del vecindario del Agra del Orzán en esta parte del barrio.

Te puede interesar

Nicolás Sarkozy

Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007
EFE
El grupo Baliza actuando en Irlanda

El grupo coruñés que lo peta en Irlanda
Andrea López Ramos
Audiencia Provincial de A Coruña

Un abogado sufre un infarto de camino a A Coruña para asistir a un juicio por agresión sexual
EP
Alfonso Rueda

Rueda invita a Sanidad a consultar los datos de cribados porque en Galicia son "públicos"
EFE