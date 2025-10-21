La renovada calle ha abierto al tráfico esta mañana El Ideal Gallego

La calle Manuel Deschamps, en el barrio coruñés del Agra do Orzán, volvió a abrir al tráfico este martes, cumpliendo con el calendario previsto para esta semana.

Tras las obras de renovación, la vía presenta un nuevo aspecto y una pequeña zona verde que no existía anteriormente, mejorando así el entorno urbano del área.

El Ayuntamiento de A Coruña actuó a lo largo de los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de contestar a las demandas del vecindario del Agra del Orzán en esta parte del barrio.