A Coruña

Las prioridades de la Cámara de Comercio de A Coruña en la Macrorregión Atlántica

La entidad participa en este organismo, una impulsado por España, Francia, Irlanda y Portugal

Iván Aguiar
21/10/2025 22:30
Autopista AP-9
Patricia G. Fraga

La Cámara de Comercio de A Coruña participó en un foro celebrado a mediados de este mes de octubre en Bruselas por ARCHAM, la alianza de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, con el objetivo de trasladar a las instituciones europeas las iniciativas que se están desarrollando para avanzar en la creación de una Macrorregión Atlántica.

La entidad cameral señala que muestra así su compromiso con esta alianza, que articula “sinergias en torno a tres ejes prioritarios: Transporte e Intermodalidad, Energías Renovables y el Camino de Santiago como elemento vertebrador”.

Cohesión

La Cámara coruñesa explica que, en materia de transporte, defiende el impulso al corredor atlántico ferroviario, el apoyo a la intermodalidad y conectividad de los puertos del Arco Atlántico y la supresión de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9 en cumplimiento del dictamen de la Comisión Europea.

Las obras de construcción del obelisco Millennium, hace 25 años

Hace 25 años | El obelisco Millennium ya se viste con la mitad de sus vidrios, 88 de 174

En el ámbito de energías renovables, la Cámara reclama el desarrollo del corredor del hidrógeno y el desarrollo de la eólica marina.

En cuanto al Camino de Santiago, destaca “su papel como elemento vertebrador no solo cultural, sino también de impulso turístico y de desarrollo económico: potenciando el enoturismo y otras actividades ligadas al ocio, la naturaleza y el bienestar”.

¿Qué es esta Macrorregión Atlántica? Un modelo de asociación que agrupa los intereses de España, Francia, Irlanda y Portugal. Las siete comunidades autónomas implicadas son Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, Navarra, Canarias y Andalucía.

Sus objetivos incluyen maximizar activos comunes y reforzar la cohesión económica, social y territorial del área atlántica, que se ha considerado históricamente una periferia de la Unión Europea. Sus impulsores indican que es “necesario implantar una gobernanza multiniveles para preparar a los territorios y a las poblaciones para afrontar los retos actuales y futuros” y que “se trata de establecer una gobernanza lo más cercana posible a las problemáticas territoriales y a las iniciativas locales”.

