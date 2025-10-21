Concierto de La Casa Azul en Noites do Porto Javier Alborés

Noites do Porto cierra su quinta edición con un reconocimiento de la escena de Galicia. El evento coruñés es finalista en la categoría de Mejor Evento Cultural y Musical en la primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, promovidos por la Asociación Gallega de Empresas Musicales (AGEM). Los ganadores se darán a conocer en una gala que tendrá lugar el 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

Noites do Porto nació en 2021 para ser pionero y abrir un nuevo espacio de cultura y música para la ciudadanía coruñesa: el Muelle de Batería del Puerto de A Coruña. Desde entonces, y a lo largo de cinco ediciones, el festival se expandió por la ciudad para sumar numerosos directos, salas de conciertos, espacios únicos, cápsulas de programación, diversidad estilística y disciplinas artísticas.

Desde aquella primera edición, con tres jornadas de conciertos (29, 30 y 31 de octubre de 2021), un único escenario (muelle de Batería) y cinco bandas y solistas (Ángel Stanich, Bad Gyal, Califato 3/4 , Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Xoel López), Noites do Porto creció hasta lo que es hoy en día: un evento cultural que se extiende ya por más de 16 localizaciones de toda la ciudad y durante casi diez días de programación.