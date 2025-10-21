Milagro en Os Belés: la mítica tasca de A Coruña inicia su camino de vuelta

Os Belés se encuentra actualmente en reformas Quintana

Os Belés ha iniciado el camino de vuelta, por más que ahora mismo no esté para demasiado trotes. La histórica tasca de la avenida de Monelos, que celebró su penúltimo brindis en julio de 2024, sigue generando interés entre los empresarios del sector, y también entre quienes han estado en más de una ocasión al otro lado de la barra. Uno de ellos, que cumple con ambas definiciones y que es famoso por haber consolidado otras tascas de música en directo, ha dado un paso al frente y se ha comprometido con la actual propiedad de Os Belés a iniciar un proyecto juntos.

Os Belés de A Coruña se bebió la penúltima Más información

De momento, ambas partes prefieren guardarse los detalles más adelanto, pero lo cierto es que ahora mismo el local está más cerca de su retorno que del derribo, por más que en los últimos meses haya vivido momentos críticos. De hecho, hasta en tres ocasiones los vándalos decidieron convertirse en cazadores de reliquias y llevarse cuanto consideraron oportuno del interior de Os Belés.

Os Peteras: la banda que enamoró a Roberto Tojeiro y Rosalía Mera en Os Belés Más información

Ni el empresario que quiere retomar el filón de Os Belés, ni tampoco la propiedad del imueble, trabajan con un margen de tiempo determinado. “Está sucio y hay que limpiar”, dicen. No obstante, la idea de negocio no cambiará en exceso y pasa por “mantener vivo el espíritu de Os Belés”. Y eso, en los tiempos que corren, es quizás la noticia del año para la legión de habituales que ha tenido que colgar sus cuncas de vino en otro lado.