Medio millar de escolares coruñeses se estrenan como público en Afundación

Un momento de la temporada de ‘Ópera Kids’, en Afundación Patricia G. Fraga

Más de medio millar de escolares procedentes de seis centros educativos de A Coruña inauguraron hoy una nueva temporada de ‘Ópera Kids’, la iniciativa organizada por Amigos de la Ópera que acerca a los niños al mundo de la ópera, utilizando la transversalidad de este género para fomentar aspectos artísticos, culturales y sociales.

La temporada, que se inauguró hoy en el auditorio de Afundación con niños de entre seis y once años de los CEIP Fogar de Santa Margarida, Curros Enríquez y Cidade Vella en la primera sesión y en la segunda del Centro Público de Educación Especial Rosario, y de los CEIP Novo Mesoiro y Víctor López Seoane, se prolongará también hoy, con otro medio millar de escolares de los CEIP Grande Obra de Atocha, Eusebio da Guarda y Rosalía de Castro, en la primera sesión y en la segunda de los CEIP San Pedro de Visma, San Francisco Javier y Concepción Arenal. La iniciativa, que celebra ya su cuarta edición, persigue dos grandes metas: “Fomentar a educación musical desde idades temperás e ampliar o coñecemento e a apreciación”, según dijo hoy en su visita la delegada de la Xunta Belén Docampo.

Además, destacó “a importancia de proxectos como este, que combinan música, teatro e aprendizaxe vivencial, e que permiten potenciar a creatividade”. También subrayó que “educar é a mellor forma de preservar e proxectar a ópera ás novas xeracións, e que este tipo de actividades non só cumpre unha función divulgativa, senón tamén transformadora”. 