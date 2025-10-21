Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Medio millar de escolares coruñeses se estrenan como público en Afundación

Redacción
21/10/2025 23:16
Un momento de la temporada de ‘Ópera Kids’, en Afundación
Un momento de la temporada de ‘Ópera Kids’, en Afundación
Patricia G. Fraga

Más de medio millar de escolares procedentes de seis centros educativos de A Coruña inauguraron hoy una nueva temporada de ‘Ópera Kids’, la iniciativa organizada por Amigos de la Ópera que acerca a los niños al mundo de la ópera, utilizando la transversalidad de este género para fomentar aspectos artísticos, culturales y sociales.

La temporada, que se inauguró hoy en el auditorio de Afundación con niños de entre seis y once años de los CEIP Fogar de Santa Margarida, Curros Enríquez y Cidade Vella en la primera sesión y en la segunda del Centro Público de Educación Especial Rosario, y de los CEIP Novo Mesoiro y Víctor López Seoane, se prolongará también hoy, con otro medio millar de escolares de los CEIP Grande Obra de Atocha, Eusebio da Guarda y Rosalía de Castro, en la primera sesión y en la segunda de los CEIP San Pedro de Visma, San Francisco Javier y Concepción Arenal. La iniciativa, que celebra ya su cuarta edición, persigue dos grandes metas: “Fomentar a educación musical desde idades temperás e ampliar o coñecemento e a apreciación”, según dijo hoy en su visita la delegada de la Xunta Belén Docampo.

Además, destacó “a importancia de proxectos como este, que combinan música, teatro e aprendizaxe vivencial, e que permiten potenciar a creatividade”. También subrayó que “educar é a mellor forma de preservar e proxectar a ópera ás novas xeracións, e que este tipo de actividades non só cumpre unha función divulgativa, senón tamén transformadora”.

Te puede interesar

Un menor se tapa la cara a la puerta de su instituto

La Policía avanza en la investigación sobre el suicidio de Sandra Peña
EFE
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, posa este martes en Santiago con los consejeros y representantes de las regiones españolas

El Comité de las Regiones sella un pacto para la descentralización de los fondos de la UE
EP
Autopista AP-9

Las prioridades de la Cámara de Comercio de A Coruña en la Macrorregión Atlántica
Iván Aguiar
El concierto de Carlos Bau de homenaje a Hombres G y El Canto del Loco fue todo un éxito

Una discoteca de A Coruña logra lo nunca visto en la historia de España: un concierto de Los Secretos y Mecano
Guillermo Parga