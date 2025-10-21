Mi cuenta

A Coruña

Las novedades de Expoconvento: del licor de eucalipto a las tortillas de manteca y los mancheguitos

La feria de los dulces de convento inaugura la Navidad cada año en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/10/2025 13:17
Expoconvento cita cada año a numerosas personas en la iglesia de los Capuchinos de A Coruña

Expoconvento, la feria del dulce de convento que abre cada año la Navidad en A Coruña, regresará este mes de diciembre a la iglesia de los Capuchinos, en Federico Tapia. Será del 3 al 8 de diciembre -con la salvedad de que al ser sus existencias limitadas, en caso de terminarse, cerrarán antes las puertas, como cada año- y en esta edición las novedades llegan desde Oseira, Murcia, Allariz y Córdoba. 

Así, junto a los ya míticos bizcochos marroquíes, de lo más codiciado del mercado coruñés, las magdalenas, los mazapanes o los turrones, se podrán tomar delicias como los roscos de aguardiente y las rosquillas jumillanas de las Dominicas de Santa Ana de Murcia o los almendrados de Allariz de sus clarisas. 

Galería

Vuelven los dulces a Expoconvento

Vuelven los dulces de convento que saben a gloria en Expoconvento

Además, llegarán a la iglesia de los Capuchinos dulces tan apetitosos como los mancheguitos y las tortillas de manteca de las Carmelitas de Córdoba, que también tienen en su catálogo polvorones, roscos o pastas. 

“Saben a gloria”: los coruñeses no tientan a la suerte y acuden en masa a Expoconvento

Más información

Pero quizá el producto más novedoso en esta edición de Expoconvento en A Coruña serán los licores del Monasterio de Oseira. Cacao, café, hierbas o, incluso, eucalipto, componen una oferta de bebida que apuesta por llevar a los paladares herculinos al séptimo cielo. 

La feria se podrá disfrutar de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

