Las actuales terrazas de María Pita se quedarán al menos hasta otoño de 2026

La reunión tuvo lugar en el Salón Dorado de María Pita German Barreiros

Las terrazas de María Pita, las famosas peceras, se resisten a desaparecer. A pesar de que el Ayuntamiento de A Coruña acelera para aprobar la nueva normativa de terrazas, que incluye la sustitución de las estructuras de comienzo de siglo, estas darán la bienvenida y protegerán a los clientes de la lluvia al menos hasta septiembre u octubre de 2026. Así se lo hizo saber la alcaldesa, Inés Rey, a los empresarios de la plaza, en el segundo encuentro entre ambas partes en cuestión de una semana. Fue algo más de una hora en el que se cambió notablemente la hoja de ruta original.

Son varios los motivos que han retrasado los plazos con los que trabajaba el Gobierno local. En primer lugar, durante la reunión de hace una semana no se había contemplado el gasto que supone que la retirada de todas y cada una de las 13 estructuras, y que según datos de 2009 implica un desembolso (en aquel entonces) de unos 14.000 euros por unidad. Ahora, aunque según reiteró Inés Rey será el propio Ayuntamiento el que costee la operación. Además, también sugirió que alguna "empresa" podrá ayudar con la inversión en las futuras estructuras.

Tampoco sería operativo y sí una pérdida de ingresos fundamentales deshacerse de una estructura sin tener clara la alternativa. Y ese particular parece que va para largo. La vía donostiarra, que trataba de imitar el modelo de la plaza de la Constitución de la capital guipuzcoana, tendrá muchos matices. Las consideraciones de los que tienen que trabajar día a día, y lidiar con el tiempo de A Coruña, han llevado al Gobierno local a buscar modelos de todo tipo. Sobre la mesa se habló de Santander, Sevilla y otras ciudades. También el de Granada, aunque la alcaldesa matizó que ese particular era inviable, debido a que el techo quedaba cubierto y chocaba con las siglas que condicionarán toda actuación: el famoso Pepri (Plan Especial de Pescadería y Ciudad Vieja).

El Pepri regirá y condiconará cualquier modelo. Pero una de las normas básicas ya la adelantó la alcaldesa: el techo tiene que ser retráctil y recogerse al final de la actividad. Además, se considerará el cierre de las terrazas con jardineras para proteger del viento y la lluvia.

Las partes se emplazaron a la creación de una comisión mixta, del mismo modo que la que ya se ha creado para el ocio nocturno y su normativo, que esté formada por arquitectos y hosteleros y dé con la tecla de las terrazas ideales para la María Pita del futuro.

Valoración del sector

Uno de los cuatro representantes en la nueva comisión que deberá determinar el cómo y quién montará las terrazas es Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Su tono es de agradecimiento por la "mediación" del Ayuntamiento en todo el proceso, que considera fundamental para llegar a un punto de entendimiento. "Ha salido todo genial y no puedo tener más que palabras de agradecimiento", afirma. "Creemos que es un gran acuerdo, muy positivo, porque esas terrazas están deterioradas por el uso y detrás de todo hay un gran trabajo de impulsar y mediar por parte del Gobierno local", añade.