La UDC no accede a las presiones de Vigo y mantiene la idea de crear una facultad de Medicina en A Coruña

La Universidad de A Coruña ha comenzado este nuevo curso igual que terminó el pasado: con las ideas claras. Por lo menos, en lo que a la implantación de una facultad de Medicina en la urbe herculina respecta. Y es que, después de varios meses en los que los nuevos detalles de esta nueva propuesta –con prevista impartición en el curso 2027-28– se mantuvieron en el aire, un nuevo pronunciamiento, aunque esta vez procedente del sur de Galicia, ha reavivado las llamas dentro de la comunidad universitaria gallega.

Y es que el pasado viernes, 17 de octubre, la Universidad de Vigo anunció que solicitará oficialmente el grado de Medicina para la ciudad olívica si no se firma un nuevo convenio para la descentralización de la docencia antes de un mes. De esta forma, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, explicó tras una reunión extraordinaria del Consello de Goberno que el objetivo es fijar una fecha límite para que fructifiquen las negociaciones entre las tres universidades públicas gallegas y las consellerías de Sanidad y Educación con el fin de mantener la carrera en Santiago y que se descentralice todo el segundo ciclo, con posibilidad de que Vigo y A Coruña nombren profesores.

No obstante, y aunque la Universidad de A Coruña siempre se ha mostrado afín a colaborar en la redacción de un nuevo convenio, la propia entidad mantendrá su apuesta por implantar la segunda facultad de Medicina de Galicia en la urbe herculina. “A UDC mantén a súa folla de ruta. A proposta dunha titulación de Medicina na UDC ven a sumar, é o mellor para a universidade, para a área sanitaria e para toda Galicia. Dito isto, estamos abertos a colaborar na descentralización da docencia clínica en Galicia na actual titulación de Medicina”, explican desde la entidad educativa coruñesa.

Alternativa descentralizadora

Por parte del Gobierno autonómico, consideran “mejor” la alternativa de descentralización que la de tres facultades en Galicia, algo que, aunque en el convenio firmado en 2015 abría esta posibilidad en el segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto), en Santiago de Compostela nunca se vio con buenos ojos.

De esta forma, la solicitud de la UVigo no se haría efectiva hasta dentro de un mes, mientras, según Reigosa, se establece un nuevo convenio que “cada vez está más cerca”. Algo en lo que no coincide la Universidad de A Coruña. “Por ahora no hay consenso entre las tres partes a ningún documento, ni texto”, inciden desde la UDC.

Aunque todavía no hay convocada ninguna reunión entre universidades y Gobierno autonómico, está previsto que en los próximos días el grupo de trabajo compuesto por los rectores de la USC, UDC y UVigo y los conselleiros de Educación y Sanidade se vuelvan a reunir con el fin de aclarar posturas y firmar la paz de una guerra abierta desde el pasado mes de mayo que no parece querer cerrarse.