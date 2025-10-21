La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'

Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT OT

¿Cómo es posible que, tras más de un mes, Tinho nunca haya salido favorito en 'Operación Triunfo'? Es una pregunta que se hace mucha gente a través de redes sociales, pues el coruñés ha demostrado con el paso de los días que solo va a mejor en el concurso.

Esta semana las redes se volcaron con él y su compañero, Guillo, con el que cantó 'I Wanna Be Your Slave', una oda al erotismo que no dejó a nadie indiferente. Los jueces, por ejemplo, se levantaron a aplaudir al terminar su actuación de este lunes.

A pesar de esto, Tinho no fue nominado como favorito esta semana, pero su madre, Rosa, ha decidido tomar cartas en el asunto para así, con suerte, cambiar esto.

Rosa explica que el próximo lunes, 27 de octubre, es la Gala 6 de 'Operación Triunfo' y que al día siguiente, el martes, es el cumpleaños del concursante.

A través de sus redes sociales hace un llamamiento a votar en app de 'OT' durante toda la semana para que su hijo cumpla los 22 años como favorito de la semana.

De conseguir este título, Tinho ganaría 3.000 euros y se libraría de la nominación, en caso de que los jueces quisieran proponerlo para abandonar la Academia como ocurrió la noche de este lunes con Crespo.