A Coruña

La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'

El próximo martes es el aniversario del concursante por lo que podría cumplir 22 años siendo el favorito de la semana

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
21/10/2025 15:21
Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT
Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT
OT

¿Cómo es posible que, tras más de un mes, Tinho nunca haya salido favorito en 'Operación Triunfo'? Es una pregunta que se hace mucha gente a través de redes sociales, pues el coruñés ha demostrado con el paso de los días que solo va a mejor en el concurso.

Esta semana las redes se volcaron con él y su compañero, Guillo, con el que cantó 'I Wanna Be Your Slave', una oda al erotismo que no dejó a nadie indiferente. Los jueces, por ejemplo, se levantaron a aplaudir al terminar su actuación de este lunes.

Tinho y Guillo Rist cantan I wanna be your slave

La gala de la confirmación del coruñés Tinho en Operación Triunfo: de alumno a artista

Más información

A pesar de esto, Tinho no fue nominado como favorito esta semana, pero su madre, Rosa, ha decidido tomar cartas en el asunto para así, con suerte, cambiar esto.

Rosa explica que el próximo lunes, 27 de octubre, es la Gala 6 de 'Operación Triunfo' y que al día siguiente, el martes, es el cumpleaños del concursante. 

A través de sus redes sociales hace un llamamiento a votar en app de 'OT' durante toda la semana para que su hijo cumpla los 22 años como favorito de la semana. 

De conseguir este título, Tinho ganaría 3.000 euros y se libraría de la nominación, en caso de que los jueces quisieran proponerlo para abandonar la Academia como ocurrió la noche de este lunes con Crespo. 

