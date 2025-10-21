Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La lluvia torrencial crea balsas de agua y atasca el tráfico en A Coruña

Los incidentes movilizaron a la Policía Local, Bomberos y Emalcsa

Abel Peña
Abel Peña
21/10/2025 19:50
Rotonda de Matogrande, llena de barro
Rotonda de Matogrande, llena de barro
German Barreiros

La fuerte lluvia que comenzó a caer con la tarde ha provocado incidencias en varios puntos de la ciudad. La rotonda de Pavo Real, de Casabalanca, de Matogrande, A Palloza y Paseo de ronda, así como puntos neurálgicos como el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo se han visto afectados. 

A los lugares comprometidos acudieron operarios de Emalcsa, así como Bomberos de A Coruña, para levantar las tapas de los registros de pluviales y desaguar todo el líquido. En el caso de Matogrande, la escorrentía procedente de una obra había arrastrado gran cantidad de barro, lo que era una dificultad añadida a la circulación. La Policía Local señalizó los puntos con bocas de alcantarilla abiertas, para evitar accidentes. 

Por si eso fuera poco, el chaparrón coincidió con la hora punta de la ciudad y de entrada, lo que contribuyó a congestionar el tráfico. En Juan Flórez, poco después de las siete de la tarde, se averió un vehículo y ocupó un carril, causando aún más dificultades. Más o menos a esa misma hora, en Alfonso Molina se registraba un accidente sin heridos en dirección salida, en el desvío hacia Pocomaco. Las retenciones llegaron hasta la fuente de Las Pajaritas. 

Te puede interesar

La Xunta destina medio millón de euros a la Vía Ártabra

Los alcaldes de Sada y Abegondo muestran su satisfacción por las inversiones previstas por la Xunta para 2026
Fran Moar
La reunión tuvo lugar en el Salón Dorado de María Pita

Las actuales terrazas de María Pita se quedarán al menos hasta otoño de 2026
Guillermo Parga
Os Belés se encuentra actualmente en reformas

Milagro en Os Belés: la mítica tasca de A Coruña inicia su camino de vuelta
Guillermo Parga
Tinho en su actuación de la Gala 4

Esta es la canción de Tinho para la Gala 6 de 'Operación Triunfo 2025'
Jorge Barallobre