La lluvia torrencial crea balsas de agua y atasca el tráfico en A Coruña

Rotonda de Matogrande, llena de barro German Barreiros

La fuerte lluvia que comenzó a caer con la tarde ha provocado incidencias en varios puntos de la ciudad. La rotonda de Pavo Real, de Casabalanca, de Matogrande, A Palloza y Paseo de ronda, así como puntos neurálgicos como el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo se han visto afectados.

A los lugares comprometidos acudieron operarios de Emalcsa, así como Bomberos de A Coruña, para levantar las tapas de los registros de pluviales y desaguar todo el líquido. En el caso de Matogrande, la escorrentía procedente de una obra había arrastrado gran cantidad de barro, lo que era una dificultad añadida a la circulación. La Policía Local señalizó los puntos con bocas de alcantarilla abiertas, para evitar accidentes.

Por si eso fuera poco, el chaparrón coincidió con la hora punta de la ciudad y de entrada, lo que contribuyó a congestionar el tráfico. En Juan Flórez, poco después de las siete de la tarde, se averió un vehículo y ocupó un carril, causando aún más dificultades. Más o menos a esa misma hora, en Alfonso Molina se registraba un accidente sin heridos en dirección salida, en el desvío hacia Pocomaco. Las retenciones llegaron hasta la fuente de Las Pajaritas.