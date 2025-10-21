La gala de la confirmación del coruñés Tinho en Operación Triunfo: de alumno a artista

Tinho y Guillo Rist cantan I wanna be your slave Operación Triunfo

"Hemos pasado de ver al Tinho alumno al Tinho artista". Así de claro se mostró el jurado de Operación Triunfo Guille Milkyway a la hora de definir la actuación del joven coruñés en la gala de este lunes del programa de Amazon Prime Video.

Porque Tinho, junto a su compañero Guillo Rist, bordó el 'I wanna be your slave' de Måneskin en una actuación vibrante que mostró no solo el talento vocal de los dos aspirantes a ganar el concurso, sino también su capacidad para pisar con fuerza el escenario.

Ambos cruzaron la pasarela sin problemas en una gala en la que se despidió Judit, expulsada del programa en una ajustadísima pugna con su compañera Lucía Casani. Sin embargo, esta tendrá que volver a jugarse su permanencia, ya que fue nominada de nuevo por Guille Milkyway, Leire Martínez, Abraham Mateo y Cris Regatero. Esta vez será Max su 'contrincante' por mantenerse en la Academia, después de que los otros dos nominados, Cristina y Claudia Arenas, fuesen salvados por el profesorado y sus compañeros, respectivamente.