ITG impulsa en A Coruña una jornada sobre tecnología para los retos del agua y la economía circular

Sede de ITG

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia) celebrará el próximo jueves 23 de octubre, en su sede de A Coruña (Cantón Grande, 9), la jornada ‘Soluciones reales para los retos del agua y la economía circular’, un encuentro abierto a empresas, administraciones y entidades comprometidas con la gestión sostenible del agua.

La cita, que se desarrollará a lo largo de la mañana y organizada en el marco del ecosistema INNO4H2O, en el que participa ITG junto con otros centros tecnológicos y compañías, tiene como objetivo acercar al mercado casos prácticos y herramientas tecnológicas que ya están mejorando la eficiencia y la reutilización del agua en distintos puntos de España y Europa.

Además, busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y centros tecnológicos, favoreciendo la implantación en Galicia de soluciones innovadoras que impulsen la economía circular en el ciclo del agua.

El programa contará con representantes de Water Europe, la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) , Catalan Water Partnership (CWP), Tinámica o DIHGIGAL, así como diversas iniciativas europeas como AQUA2VAL, LIFE REWAINCER, iMERMAID y SYMSITES, en las que participan universidades, administraciones locales y empresas del sector hídrico. ITG, centro tecnológico con experiencia en gestión sostenible del agua, actuará como anfitrión y moderador de la jornada.