Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

ITG impulsa en A Coruña una jornada sobre tecnología para los retos del agua y la economía circular

Reunirá a expertos europeos para mostrar soluciones reales de gestión y reutilización del agua

Iván Aguiar
Iván Aguiar
21/10/2025 11:15
Sede de ITG
Sede de ITG

ITG (Instituto Tecnológico de Galicia) celebrará el próximo jueves 23 de octubre, en su sede de A Coruña (Cantón Grande, 9), la jornada ‘Soluciones reales para los retos del agua y la economía circular’, un encuentro abierto a empresas, administraciones y entidades comprometidas con la gestión sostenible del agua.

La cita, que se desarrollará a lo largo de la mañana y organizada en el marco del ecosistema INNO4H2O, en el que participa ITG junto con otros centros tecnológicos y compañías, tiene como objetivo acercar al mercado casos prácticos y herramientas tecnológicas que ya están mejorando la eficiencia y la reutilización del agua en distintos puntos de España y Europa.

Puerto Exterior de Langosteira

El Gobierno elabora nuevos estudios sobre el impacto del Puerto Exterior de Langosteira en las playas de su entorno

Más información

Además, busca fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas y centros tecnológicos, favoreciendo la implantación en Galicia de soluciones innovadoras que impulsen la economía circular en el ciclo del agua.

El programa contará con representantes de Water Europe, la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) , Catalan Water Partnership (CWP), Tinámica o DIHGIGAL, así como diversas iniciativas europeas como AQUA2VAL, LIFE REWAINCER, iMERMAID y SYMSITES, en las que participan universidades, administraciones locales y empresas del sector hídrico. ITG, centro tecnológico con experiencia en gestión sostenible del agua, actuará como anfitrión y moderador de la jornada.

Te puede interesar

Nicolás Sarkozy

Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007
EFE
El grupo Baliza actuando en Irlanda

El grupo coruñés que lo peta en Irlanda
Andrea López Ramos
Audiencia Provincial de A Coruña

Un abogado sufre un infarto de camino a A Coruña para asistir a un juicio por agresión sexual
EP
Alfonso Rueda

Rueda invita a Sanidad a consultar los datos de cribados porque en Galicia son "públicos"
EFE