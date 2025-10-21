Hijos de Rivera adquiere la ginebra cambresa Vánagandr, elegida mejor del mundo en 2024

Firma del acuerdo entre Francisco Ucha y Enrique Pena Hijos de Rivera

Hijos de Rivera ha formalizado la adquisición de Vánagandr, destilería gallega fundada en 2014 en Cambre (A Coruña) y propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva a nivel internacional.

Según explica la matriz de Estrella Galicia, "la compañía gallega completa su oferta con las ginebras y el vodka de esta destilería artesanal que ha conseguido más de 40 premios internacionales desde su fundación, de la mano de su maestro destilador, Enrique Pena, un referente del sector".

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, ha destacado “la gran oportunidad de incorporar a nuestro portfolio una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores propios de nuestra identidad la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos”.

Enrique Pena, ha señalado que “incorporarme como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera marca el inicio de una nueva etapa profesional en una empresa con la que comparto la firme convicción por la excelencia en cada producto”. Pena es el único maestro destilador español miembro del Gin Guild, organización internacional que promueve la excelencia en la destilación de ginebra.

"Esta adquisición refuerza el proyecto de destilados de Corporación Hijos de Rivera no solo con la incorporación del saber hacer de Pena y una London Dry de referencia sino con el vodka que también elabora Vánagandr. Estos productos se suman al portfolio de destilados de la compañía, que ya cuenta con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza, y gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spirits", afirma Hijos de Rivera.

Artesanal

Esta destilería ubicada en A Telva, Sigrás, celebró un hito en 2024: su London Dry Gin cosechó un éxito mundial, la Doble Medalla de Oro en la International Spirits Challenge (ISC) 2025, que este año celebra su 30 aniversario y constituye uno de los certámenes más reconocidos y exigentes del sector de las bebidas espirituosas.

Vánagandr es una destilería artesanal especializada en ginebra, vodka y gin envejecida en barrica. Su London Dry Gin está elaborada en pequeños lotes con botánicos seleccionados y agua pura de Galicia.