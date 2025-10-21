Un visitante observa algunas piezas en la muestra joyera de hace 25 años GAGO

La desaparecida Estación Marítima se convirtió hace 25 años en la capital de la joyería gallega con la apertura del Salón Ciudad de A Coruña, que reunió a 55 firmas españolas y extranjeras en una muestra organizada por el Grupo Plaza Galicia que presidía Juan Manuel Candame, fallecido en 2024. Esa reunión de prestigiosos orfebres mereció la fotografía principal de la primera página del periódico del 21 de octubre de 2000. Hace 50 años, tal día como hoy de 1975, el Ayuntamiento planeaba el desalojo de cinco familias que habitaban infraviviendas en las ruinas de la antigua Imprenta Roel, junto a la iglesia de los Franciscanos. 75 años atrás era noticia el retraso en las obras de construcción de la línea del tren entre Zamora y A Coruña.

Sábado, 21 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | La Estación Marítima reúne a 55 firmas joyeras españolas y extranjeras

El conselleiro de Industria alabó la calidad y la creatividad de los joyeros gallegos durante la apertura del Salón Ciudad de A Coruña que ayer, 20 de octubre de 2000, fue inaugurado en la Estación Marítima. Juan Rodríguez Yuste invitó a los orfebres a recurrir a las nuevas tecnologías para mejorar sus expectativas de crecimiento y ampliar su mercado. La muestra, organizada por el Grupo Plaza Galicia, que preside Juan Manuel Candame, reúne a 55 firmas de joyería españolas y extranjeras.

En cuanto a la actualidad política, el presidente de la Xunta aseguró ayer que el BNG busca toda clase de pretextos para insultar y humillar a los emigrantes porque no consigue votos en Sudamérica. Manuel Fraga respondió así a la denuncia presentada por los nacionalistas ante la Junta Electoral por un supuesto uso electoral del viaje del jefe del Ejecutivo gallego a Argentina y Uruguay.

Además, la Guardia Civil se incautó en el puerto de Santurtzi (Vizcaya) de un alijo de 185 kilos de cocaína, oculto en un barco ecuatoriano. La droga, cuyo valor en el mercado sería de 1.800 millones de pesetas, se hallaba en un contenedor de pescado.

Martes, 21 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Plan para desalojar a cinco familias del solar de las ruinas de la Imprenta Roel

De auténtica miseria es el estado en el que en pleno año 1975 viven cinco familias gitanas en las ruinas de la Imprenta Roel, frente al parque de Santa Margarita, en la margen derecha de la avenida de Finisterre. Cuatro guardias municipales se presentaron en el lugar para desalojar a estas familias, porque el Ayuntamiento va a hacer una limpieza con máquina excavadora y todo. Los gitanos, que habitan en estas chabolas desde hace unos dos años y medio, con permiso del dueño del solar, amenazaron con levantar chabolas en Los Cantones si les tiraban sus casas. Todo está en vías de solución para trasladar a estas familias a unas viviendas en el Portiño.

El solar de Roel, junto a Franciscanos, en 1975 ARCHIVO

Por otra parte, en La Coruña hay un grupo de gente que ha creado una modesta productora de cine para dedicarse de lleno a la realización de películas en 35 milímetros, cortometrajes por ahora, pero con la intención de lanzarse a hacer el primer largometraje para dentro de un año, en 1976. Antonio Francisco Simón y Miguel Gato han formado la productora. Los dos han hecho el guión de ‘Fendetestas’, una adaptación de un relato de ‘El bosque animado’, que ha dirigido Antonio Francisco Simón y que ya se encuentra cubriendo los trámites de censura reglamentarios. Dura una media hora, es en color y, naturalmente, en gallego. Pronto se va a iniciar el rodaje de ‘O heredeiro’, que dirigirá Miguel Gato.

Sábado, 21 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Retraso en las obras del ferrocarril Zamora-Coruña

El Consejo de Administración de la Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo, presidido por el Subsecretario de Hacienda, señor Camacho, comenzó ayer, 20 de octubre de 1950, una detenida visita a las obras del ferrocarril Zamora-La Coruña. En unión de altas personalidades del Consejo de Administración y de los servicios del departamento de la Renfe, se trasladaron al campamento de Santa Bárbara, situado en las inmediaciones del túnel de Padornelos.

En la estación de Lubiana el Gobernador Civil de Zamora celebró una conversación con un alto jefe de la Renfe sobre la terminación del ferrocarril Zamora-La Coruña, manifestándole éste que dentro de un año o poco menos entrará en servicio el ferrocarril hasta Puebla de Sanabria. A pesar de las promesas, la puesta en marcha del ferrocarril Zamora-La Coruña va para largo.

Miércoles, 21 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Exámenes en la Beneficencia Municipal

Terminaron los ejercicios del concurso abierto para cubrir tres plazas de matronas en la Beneficencia Municipal, con el sueldo anual de 2.000 pesetas. Se presentaron cuatro, de las que sólo fue aprobada una, doña Amalia Pozo Soto. Ayer, 20 de octubre de 1925, comenzaron los ejercicios en el concurso de médicos para cubrir tres plazas de estos en la Beneficencia Municipal. Se presentaron siete aspirantes y sólo pudieron examinarse del primer ejercicio, y muy brillantemente, los médicos señores don Maximino Araújo Ulloa y don Fernando Alba Bescansa.

Por otra parte, en el vapor ‘Ouessant’ y tras haber pasado unos días en esta capital, marchó ayer para Montevideo el doctor uruguayo don Lautaro Guerra. Además, ha regresado de Madrid el teniente coronel de la Guardia Civil don Eduardo Balaca, jefe de la Comandancia provincial.