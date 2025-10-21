Fuerzan la subasta de la ruina de la calle Damas en A Coruña

El número tres de la calle Damas Quintana

La Junta de Gobierno local de mañana aprobará la venta forzosa del número tres de la calle Damas, un inmueble ruinoso que desde hace años supone un problema para los vecinos de la Ciudad vieja. La fachada del edificio se sostiene gracias a un andamio, y el bajo está vallado para evitar intrusiones.

El edificio de la calle damas fue el primero en incluirse en el plan de ruinas que el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, presentó en enero de 2023, y que incluía varios edificios más, todos en estado de deterioro. El plan era obligar a los propietarios a hacerse cargo y rehabilitarlos o venderlos. Han pasado 34 meses y la mayor parte de los dueños han reaccionado a la presión municipal, de manera que han vendido la propiedad a terceros que tienen la intención de rehabilitar o se han puesto manos a la obra.

El caso de la calle Damas es mucho más complejo, simplemente porque la propiedad está desaparecida, así que es el único que ha llegado hasta el final: la venta forzosa en subasta, que se aprobará. Si la subasta se declarase desierta, se declararía otra pero con una rebaja del precio del 25% en un plazo de tres meses. Si volviese a quedar desierta, el Ayuntamiento podría adquirir el inmueble, con esa misma rebaja.