Estos son los artículos agotados de la colección cápsula de Zara

Un cliente firma en el libro de visitas de Zara

Este lunes marcan dos semanas desde que la tienda de Zara de Juan Flórez reabría sus puertas para mostrar su colección más especial. 50 artistas diseñaron 50 artículos exclusivos que solo se venden en ciudades seleccionadas, siendo una de ellas A Coruña.

De entre estos 50 diseños, once ya se han agotado, a pesar del precios de algunos de ellos, que van desde los 69,95 euros, el caso de un gorro con orejas de gato, hasta los casi 300, como un plato o una chaqueta de cuero. A continuación te mostramos los artículos que ya no se pueden comprar.

Vintage Full Look de Anna Sui

Este es un look de cuatro piezas recreado a partir de un desfile de la propia diseñadora, Anna Sui, del año 1994. Este conjunto consta de un vestido negro de manga larga con una minifalda plisada, puños y cuello blancos, un cinturón, medias transparentes y un liguero.

Vintage Full Look Zara

El artículo estuvo a la venta por 149 euros. La diseñadora estadounidense es conocida en el mundo de la moda por ser comprometida e independiente, referente de la cultura pop y su estilo vintage desde que lanzó su marca en 1981.

Plate de Axel Vervoordt

Este es un plato de lo más artesanal, pues Axel Vervoordt ha creado este objeto con sus propias manos. Según el diseñador belga, su objetivo en esta colección era crear 50 objetos personales y únicos. Los platos son cuadrados, pero cada uno es distinto, pues están hechos a mano.

Plate de Axel Vervoordt Zara

En el centro de cada plato hay un círculo, que representa el cosmos. Ambas formas juntas (el cuadrado y el círculo) se unen a la Tierra (la arcilla) para reconectar con ella. Este plato se vendió por 299 euros.

Travel Case Set de Christy Turlington

La modelo y defensora de la salud materna quiso crear este juego de dos piezas para poder viajar cómodamente y con el espacio suficiente para meter en la maleta y en el bolso todo lo necesario. La maleta es de mano, rígida y con el tamaño perfecto para llevar en cabina y el bolso tiene un buen tamaño, además de combinar a la perfección con el equipaje de ruedas.

Travel case set de Christy Turlington Zara

Ambos artículos son ligeros y fáciles de manejar a la vez que resistentes, por lo que los más viajeros no deben preocuparse por los posibles desperfectos. Con un precio de 249 euros, este travel set también se agotó.

Biker leather jacket de Craig McDean

Esta chaqueta vintage fue creada por el fotógrafo inglés, famoso por sus publicaciones en la revista Vogue. Esta es una cazadora estilo motera de piel y con un corte unisex. Tiene elementos clásicos como la solapa de muesca con botones a presión, paneles acolchados y cremalleras metálicas.

Biker leather jacket de Craig McDean Zara

El interior está forrado con una seda estampada con una fotografía del propio Craig que combina su carrera como fotógrafo y su pasión por las motos. Se vendió por 299 euros.

Leather aviator jacket de David Bailey

Una prenda de David fue lo que le inspiró para crear esta chaqueta de aviador vintage. Está confeccionada con piel marrón tratada para dar ese efecto desgastado que caracteriza a este tipo de prendas. También incluye un cuello de borreguillo, puños y dobladillo acanalado y una silueta boxy típica de los años 40.

Leather aviator jacket de David Bailey Zara

Lo que llama la atención es la parte trasera, que presenta un estampado de una de las fotografías de Bailey y el interior está forrado con una seda estampada con sus propios dibujos, haciendo guiño a su trabajo como pintor. El precio ascendía hasta los 299 euros.

Printed sleeping bags de David Sims

David Sims, fotógrafo inglés reconocido por su estilo minimalista y sus retratos audaces, ha marcado la estética de la moda desde los años 90. Su capacidad para capturar la fuerza y vulnerabilidad de las personas le han convertido en uno de los referentes visuales más influyentes del sector, con colaboraciones en las principales revistas y marcas internacionales.

Printed sleeping bags de David Sims Zara

Dentro de su colaboración con Zara, Sims presenta una edición de sacos de dormir estampados con imágenes de paisajes nubosos tomadas de su archivo personal. Confeccionados en tejido resistente y disponibles en forros de amarillo o rosa pálido, combinan funcionalidad y arte visual. Además, parte de esta producción será donada a organizaciones benéficas del Reino Unido, reforzando el compromiso social detrás del diseño.

Fragance Set de Fabien Baron

Fabien Baron es un director creativo. fotógrafo y director francés que, según la web de Zara, su influencia en los medios y las marcas de moda es difícil de calibrar. Ha creado, en colaboración con el maestro perfumista Alberto Morillas, este set de tres fragancias, que se presentan en un cofre minimalista.

Fragance set de Fabien Baron Zara

Las tres fragancias hacen referencia a la naturaleza con estos tres aromas: Black Tide, donde el ambrox y el azahar se mezclan sobre una base de cuero amaderado y almizcle; Black Whisper, de cardamomo, cedro y musgo de roble sobre pachuli y vetiver; y Black Lava, con bergamota y mandarina, potenciadas con pimienta rosa y cedro atlántico sobre una base de cipriol, almizcle e incienso.

Labubu de Kaising Lung

Este ilustrador y artista nació en Hong Kong, pero afincó en Bélgica hace años, donde comenzó su serie "The Monsters", inspirada en la mitología nórdica.

Labubu de Kasing Lung Zara

Esta figura es una reinterpretación del Labubu de las orejas de conejo, que se convirtió en un fenómeno viral. Esta figura es un fotógrafo de estilo callejero, vestido para el trabajo con una clásica chaqueta azul de trabajo y una cámara en la mano. Fue el primer artículo en agotarse con un precio de 299 euros.

Ceramic vase de Leslie Zhang

Zhang es un director y fotógrafo chino especializado en la combinación de colores estilizados y con un fuerte sentido narrativo. Ya colaboró anteriormente con Zara con su campaña con motivo del Año Nuevo Chino en 2021.

Ceramic Vase de Leslie Zhang Zara

Este jarrón, de 89,95 euros, está echo de porcelana con detalles calados, inspirándose en la cerámica china clásica. En concreto, Zhang se inspiró en la cerámica Longquan en su forma (base redondeada y cuello estrecho) y en su esmalte.

Cat hat de Philip Treacy

El diseñador de sombreros irlandés es conocido por sus sombreros esculturales y técnicamente complejos. Su trabajo es visto en eventos de estado y alfombras rojas.

Cat hat de Philip Treacy Zara

"He aquí un sombrero a medio camino entre el «wow» y «miau»", se puede leer en la web de Zara. El gorro, vendido en su totalidad por 69,95 euros, está esculpido con un ala y dos orejas de gato.

Paradigma parka de Samuel Ross

Ross es un diseñador y director creativo británico-caribeño nacido en el sur de Londres, Inglaterra, que saltó a la fama como fundador de A-COLD-WALL*, sus colaboraciones de larga duración con el difunto Virgil Abloh y los productos futuristas diseñados con Nike, LVMH y el grupo Apple.

Paradigma parka de Samuel Ross Zara

Esta es una cazadora aislante del frío y pensada para ofrecer funcionalidad, protección e impacto. Talla oversized y está confeccionada con tejido técnico. Se vendió por 149 euros.