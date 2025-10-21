Esta es la canción de Tinho para la Gala 6 de 'Operación Triunfo 2025'
El artista coruñés compartirá escenario con Teyou, una de las favoritas
Después de dejar al público sin aliento con su interpretación de 'I Wanna Be Your Slave' junto a Guillo Rist en la pasada gala, el coruñés Tinho afronta un nuevo desafío en 'Operación Triunfo 2025' que promete volver a ponerlo en el centro de todas las miradas. Por delante, la Gala 6, en la que los concursantes se preparan para encarar el ecuador del programa. El artista gallego compartirá escenario con Teyou, la favorita de la Gala 4 y una de las concursantes más aclamadas tanto por el jurado como por la audiencia.
Ambos interpretarán 'Agua', de Jarabe de Palo, un tema que trasciende generaciones y que guarda un enorme valor emocional. La canción, escrita por Pau Donés, fallecido en 2020, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y autenticidad, valores muy en sintonía con el espíritu de 'OT'.
El gallego, que ha ido creciendo gala a gala gracias a su energía, versatilidad y carisma, encara ahora una actuación más íntima y emocional. Con su madre buscando el apoyo del público para darle ese empujón de energía, que ayudaría al coruñés a encarar la parte final del programa con una mayor confianza.
La Gala 6 promete emociones fuertes y variedad musical, con un reparto de temas que invita a todos los concursantes a seguir explorando nuevos registros:
Canción grupal: 'Make Your Own Kind of Music', versión de Paloma Faith
Crespo: 'Can’t Hold Us', de Macklemore y Ryan Lewis
Cristina: 'Je Me Casse', de Destiny
Guille Toledano y Claudia: 'Dos Gardenias', bolero de Isolina Carrillo
Tinho y Teyou: 'Agua', de Jarabe de Palo
Guillo Rist y Olivia: 'El Principio de Algo', de La La Love You y Samuraï
Laura Muñoz y María Cruz: 'Diamonds', de Rihanna