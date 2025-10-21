Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Esta es la canción de Tinho para la Gala 6 de 'Operación Triunfo 2025'

El artista coruñés compartirá escenario con Teyou, una de las favoritas

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
21/10/2025 17:26
Tinho en su actuación de la Gala 4
Tinho en su actuación de la Gala 4
@operaciontriunfo

Después de dejar al público sin aliento con su interpretación de 'I Wanna Be Your Slave' junto a Guillo Rist en la pasada gala, el coruñés Tinho afronta un nuevo desafío en 'Operación Triunfo 2025' que promete volver a ponerlo en el centro de todas las miradas. Por delante, la Gala 6, en la que los concursantes se preparan para encarar el ecuador del programa. El artista gallego compartirá escenario con Teyou, la favorita de la Gala 4 y una de las concursantes más aclamadas tanto por el jurado como por la audiencia.

Ambos interpretarán 'Agua', de Jarabe de Palo, un tema que trasciende generaciones y que guarda un enorme valor emocional. La canción, escrita por Pau Donés, fallecido en 2020, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y autenticidad, valores muy en sintonía con el espíritu de 'OT'.

El gallego, que ha ido creciendo gala a gala gracias a su energía, versatilidad y carisma, encara ahora una actuación más íntima y emocional. Con su madre buscando el apoyo del público para darle ese empujón de energía, que ayudaría al coruñés a encarar la parte final del programa con una mayor confianza.

Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT

La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'

La Gala 6 promete emociones fuertes y variedad musical, con un reparto de temas que invita a todos los concursantes a seguir explorando nuevos registros:

Canción grupal: 'Make Your Own Kind of Music', versión de Paloma Faith

Crespo: 'Can’t Hold Us', de Macklemore y Ryan Lewis

Cristina: 'Je Me Casse', de Destiny

Guille Toledano y Claudia: 'Dos Gardenias', bolero de Isolina Carrillo

Tinho y Teyou: 'Agua', de Jarabe de Palo

Guillo Rist y Olivia: 'El Principio de Algo', de La La Love You y Samuraï

Laura Muñoz y María Cruz: 'Diamonds', de Rihanna

