O Teatro Rosalía acolle o Encontro de Polifonía Galega “Pascual Veiga”
O Teatro Rosalía de Castro acolleu esta tarde a oitava edición do Encontro de Polifonía Galega “Pascual Veiga”, unha cita xa consolidada no calendario musical da cidade, organizada pola Coral Polifónica El Eco coa colaboración do Concello da Coruña.
O encontro contou coa participación das corais Canticorum, Sementeira de Cambre e da propia El Eco, que ofreceron un programa centrado na música coral galega, con obras de raíz tradicional e creación contemporánea. A cita, de acceso libre ata completar aforo, rexistrou unha destacada asistencia de público e concluíu cun prolongado aplauso ás agrupacións participantes.
O concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, participou no acto e agradeceu o importante labor que realizan as corais galegas na difusión da música e da lingua propias. Na súa intervención, destacou tamén “a traxectoria da Coral El Eco como entidade histórica da cidade, que leva 143 anos contribuíndo á vida cultural da Coruña”.
“A música coral galega é parte do noso patrimonio inmaterial. Iniciativas coma esta fannos reflexionar sobre a súa riqueza, pero tamén sobre a necesidade de apoiala, difundila e garantir o seu relevo xeracional”, sinalou Castro.
Durante a súa intervención, o presidente da Coral Polifónica El Eco, Carlos González-Garcés Santiso, agradeceu a colaboración institucional recibida e o respaldo das entidades públicas e privadas implicadas, e fixo un recoñecemento ao labor das agrupacións participantes.
O Encontro de Polifonía Galega “Pascual Veiga” rende homenaxe á figura do fundador, primer presidente da coral e compositor do Himno Galego e contribúe cada ano á difusión da creación coral en lingua galega, converténdose nun punto de encontro entre corais de diferentes puntos do país.