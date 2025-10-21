El puerto de A Coruña se electrifica con 34 puntos de recarga para coches y camiones

Muelle de Calvo Sotelo, uno de los puntos incluidos en el proyecto

El Grupo Easycharger, a través de su marca comercial Zunder, es una compañía con sede en Palencia que apuesta por la movilidad eléctrica y se dedica a la instalación y explotación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Después de empezar a implantarse en diversos puntos de Galicia, ahora ha puesto el ojo sobre A Coruña.

La empresa ha presentado una solicitud a la Autoridad Portuaria coruñesa para crear una importante red a lo largo de buena parte de la fachada marítima de la ciudad. Esta actuación se suma a la promovida por el propio organismo estatal para crear un sistema para abastecer de energía eléctrica a los crucero.

En cuanto a la propuesta de Zunder, la documentación presentada recoge que estas instalaciones se ubicarán en siete enclaves, tanto en terrenos abiertos al público como en zonas de acceso exclusivo para personal portuario. En total serán 34 plazas. La inversión prevista es de 952.852 euros.

Zunder proponer habilitar, en una primera fase, cuatro plazas para recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento próximo al Oceanográfico. Posteriormente instalará otras ocho puntos. La Marina es otro de los lugares escogidos para esta iniciativa, con dos estacionamientos para abastecer de electricidad a los vehículos.

En el muelle de Calvo Sotelo se sitúan seis plazas y delante de la lonja, otras cuatro (en este caso se prevé instalar otras cuatro en el futuro). Esta firma proyecta habilitar seis plazas de recarga para camiones en el muelle de San Diego. Otras seis, con previsión de sumar otras cuatro en el futuro, también proyecta en las proximidades de la Casa del Mar, aunque en este caso estarán destinadas a coches.

El Puerto Exterior de Langosteira también está incluido en el proyecto. En este caso, se proponen dos plazas para recargas.

Características

Zunder explica que las plazas de recarga quedarán “definidas por un área pintada directamente sobre el pavimento que indicarán al usuario el lugar en el que posicionar su vehículo para realizar la recarga". La superficie de los estacionamiento se realizará con el mismo acabado de la calle actual, siendo asfalto, hormigón u adoquinado.

La pintura utilizada será antideslizante y de alta resistencia a abrasiones y exposición a intemperie. Los cargadores irán colocados en la acera, ubicados en la proyección de la separación entre dos plazas de recarga como se indica en los planos adjuntos al presente proyecto.

Suministro a barcos

La Autoridad Portuaria también ha avanzado en su plan para instalar y gestionar el servicio de suministro eléctrico a los cruceros. Esto permitirá que los barcos obtengan la energía de la red terrestre y no tengan que utilizar el combustible de sus depósitos, lo que se traducirá en menos emisiones contaminantes cuando se encuentren atracados en los muelles.

El sistema de suministro eléctrico a los cruceros se instalará tanto en el muelle de Trasatlánticos como en el de Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en el caso de escalas múltiples, y permitirá que los buques apaguen sus motores auxiliares durante su estancia en la ciudad, evitando así las emisiones a la atmósfera.