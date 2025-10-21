Mi cuenta

A Coruña

El grupo coruñés que lo peta en Irlanda

La banda anuncia el lanzamiento de su nuevo disco: 'Hasta que la calle nos separe'

Andrea López Ramos
21/10/2025 12:47
El grupo Baliza actuando en Irlanda
Instagram

El coruñés Anxo Silveira y el catalán Gonzalo Massey se lanzaron a la aventura hace un par de años con Baliza, una banda que versiona a los artistas del pop español en Irlanda. Se conocieron tocando en las calles de Dublín y han sido inseparables desde entonces. 

Echaban de menos la fiesta española, la verbena gallega y, en definitiva, su cultura, por lo que decidieron empezar a tocar por las salas de Irlanda para reunir a sus paisanos, que no son pocos en el país.

Al poco tiempo pasaron de ser dos a cientos de personas, pues el pop-rock español hizo que se llenaran las calles de gente, cantando y bailando con Anxo y Gonzalo. 

Los medios se hicieron eco de Baliza en noviembre del año pasado cuando organizaron, en Irlanda, un concierto benéfico por la DANA. Al evento acudieron más de 500 personas y consiguieron recaudar 3.500 euros, que destinaron a una comunidad vecinal valenciana afectada.

Desde ese momento, solo pudieron subir los escalones. Hicieron una gira por las principales ciudades de España, crearon sus camisetas, fueron a la tele y a la radio, grabaron en los mismos estudios que U2 o Bruce Springsteen.

Ahora es el momento de sacar su primer disco: 'Hasta que la calle nos separe'. Esta recopilación de canciones es un agradecimiento a las calles de Irlanda por hacerla soñar, aunque quieren volver a casa. 

Son ambiciosos los chicos de Baliza, pues quieren tocar en los festivales, llenar las salas más icónicas y hacer música desde casa. Es por esto que hacen un llamamiento para que la gente les escuche, les comparta y les ayude a hacer música desde España.

Este domingo, 26 de octubre, organizan un concierto en Whelans, Dublín, compartiendo escenario con el argentino Gabi Cavagna.

