Así se reparte el dinero en A Coruña: De los 19.000 euros de Oleiros a los 13.000 de Curtis

Oleiros es el municipio de Galicia con mayor renta neta media por habitante, 19.798 euros, lo que lo sitúa, obviamente, a la cabeza del área metropolitana coruñesa. Así lo revelan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a 2023. Y si los 'más pudientes' del área están en Oleiros, los 'más modestos' son los vecinos de Curtis, donde la renta media se sitúa en 13.651 euros anuales. El ranking de municipios con mayor nivel de renta lo cierran junto a Oleiros los 17.000 euros de Bergondo (17.241) y A Coruña (17.157), en un área en la que la media de la renta neta se sitúa en 15.276 euros.

A continuación se sitúa un vagón de seis ayuntamientos en el entorno de los 15.000 euros: Coirós (15.543), Miño (15.491), Vilarmaior (15.485), Culleredo (15.30), Cambre (15.244) y Sada (15.021).

Por la cola, además de los 13.651 euros de Curtis destacan los 13.920 de Arteixo, que se suma al farolillo rojo.

Los restante ocho municipios del área metropolitana coruñesa están en el escalón de los 14.000: Paderne (14.948), Abegondo (14.906), Carral (14.795), Aranga (14.728), Oza-Cesuras (14.523), Betanzos (14.407), Irixoa (14.052) y Vilasantar (14.028).

En lo que respecta a Galicia, si Oleiros lidera la categoría en renta, a la cola está Avión, con 9.365 euros, en una comunidad donde la renta media se sitúa en los 14.643 euros.

A nivel autonómico, la renta de los hogares aumentó un 7,3% en 2023 hasta los 14.643 euros netos de media por persona.

La gran mayoría de los hogares gallegos tienen renta media: en el 58,1% es media-baja (entre 12.506 y 14.109 euros) y en el 27,8%, media-alta (entre 14.110 y 16.112 euros). El 11,5% tiene renta baja (menos de 12.506 euros) y solo el 2,6% renta alta (por encima de 16.112).

A Coruña fue la provincia gallega con mayor renta media por habitante, 15.319 euros, seguida de Lugo (14.316 euros), Pontevedra (14.137 euros) y Ourense (14.049 euros).

A nivel nacional, el municipio con mayor renta de España es Pozuelo de Alarcón (Madrid), con una media de 30.524 euros por habitante, una cifra que más que triplica la del que tiene menor renta, Iznalloz (Granada), con 8.399 euros.