Aprueban la licencia para la primera ITV de A Coruña

Vista del polígono de Vio Javier Alborés

En un futuro próximo, los coruñeses ya no tendrán que desplazarse hasta Espíritu Santo o Sabón para pasar la ITV. Lo harán en Vío, quizá incluso cuando el polígono esté mejor conectado gracias a la Cuarta Ronda. De momento, de esta infraestructura no hay novedades, pero sí de la ITV, cuya licencia aprueba mañana la Junta de Gobierno local, un trámite necesario para su construcción.

La nueva estación coruñesa contará con tres calles destinadas a las tareas habituales de revisión y homologación para el tránsito de los vehículos con más de tres años de antigüedad, además de un área de mantenimiento. Se trata, pues, de un servicio similar al que ofrecen las vecinas de Sabón y Espíritu Santo, aunque más pequeña.

La compañía Applus inició en 2017 el proceso de compra de las ITV gallegas, de las que controla el 100%. Según datos de la propia empresa, 54 de los 2.000 millones de facturación del ejercicio 2022 llegaron procedentes de la inspección de vehículos. Con esta nueva sucursal, Applus pretende cubrir no solo A Coruña, sino reducir la presión sobre Arteixo y Sada. Muchos los conductores de la zona de la Costa da Morte que pasan revisión en el entorno de A Coruña, a pesar de la reciente apertura de una estación en el parque empresarial de O Allo, en el Ayuntamiento de Zas.

La llegada de la ITV y todo el tráfico que ésta generará será el mayor impulso en la historia del polígono de Vío, aprobado en el año 2003 y que todavía aguarda la llegada de la Cuarta Ronda, una conexión fundamental. El anuncio de ésta se produjo en el año 2008. El polígono sigue vacío en su mayor parte por falta de esta conexión. Además, recientemente ha registrado actividad con la construcción del túnel a Punta Langosteira.