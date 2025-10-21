Alerta naranja por fuertes vientos en A Coruña

Mal tiempo en A Coruña Carlota Blanco

Las borrascas que están azotando A Coruña en las últimas jornadas están dejando fuertes vientos que han devuelto a la ciudad a la tónica de las alertas meteorológicas. Si hasta ahora eran avisos de nivel amarillo, este miércoles y jueves la situación empeora hasta obligar a MeteoGalicia a poner el área herculina en alerta naranja.

Así, la alerta amarilla por fuertes vientos activada en el mar este martes desde las tres de la tarde continuará durante el miércoles y el jueves. Eso sí, entre las 15.00 del miércoles y las 06.00 horas del jueves el nivel de aviso se elevará a naranja, para pasar de nuevo a amarilla hasta las nueve.

Y no solo estará en alerta la zona más cercana a la costa, sino que MeteoGalicia pone en aviso amarillo también el interior, con todos los municipios del área advertidos por la posibilidad de que se den rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora de las seis de la tarde del miércoles a las doce de la noche.

La predicción de MeteoGalicia apunta a que el miércoles quede marcado por las precipitaciones, que irán disminuyendo hacia el jueves y el viernes, cuando predominarán los cielos nublados. Las temperaturas bajarán de forma notable, de los 18 grados de mínima del miércoles a los 14 del jueves y viernes, y de los 21 de máxima a 17 o 18.