Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta naranja por fuertes vientos en A Coruña

Las temperaturas bajarán de forma notable a partir del jueves

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/10/2025 15:30
Mal tiempo en A Coruña
Mal tiempo en A Coruña
Carlota Blanco

Las borrascas que están azotando A Coruña en las últimas jornadas están dejando fuertes vientos que han devuelto a la ciudad a la tónica de las alertas meteorológicas. Si hasta ahora eran avisos de nivel amarillo, este miércoles y jueves la situación empeora hasta obligar a MeteoGalicia a poner el área herculina en alerta naranja. 

Así, la alerta amarilla por fuertes vientos activada en el mar este martes desde las tres de la tarde continuará durante el miércoles y el jueves. Eso sí, entre las 15.00 del miércoles y las 06.00 horas del jueves el nivel de aviso se elevará a naranja, para pasar de nuevo a amarilla hasta las nueve. 

Día de otoño en A Coruña el 19 de octubre

El otoño llega a A Coruña a golpe de 19 de octubre: vientos de más de 75 kilómetros por hora y lluvia

Más información

Y no solo estará en alerta la zona más cercana a la costa, sino que MeteoGalicia pone en aviso amarillo también el interior, con todos los municipios del área advertidos por la posibilidad de que se den rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora de las seis de la tarde del miércoles a las doce de la noche. 

La predicción de MeteoGalicia apunta a que el miércoles quede marcado por las precipitaciones, que irán disminuyendo hacia el jueves y el viernes, cuando predominarán los cielos nublados. Las temperaturas bajarán de forma notable, de los 18 grados de mínima del miércoles a los 14 del jueves y viernes, y de los 21 de máxima a 17 o 18.

Te puede interesar

Los Paseos Librescos se iniciaron en octubre de 2024

Investigar, leer y caminar: así son los Paseos Librescos de Betanzos, distinguidos con un María Moliner
Lucía Tenreiro
Tinho durante su actuación en la Gala 5 de OT

La madre del coruñés Tinho inicia una campaña para hacerlo favorito en 'OT'
Andrea López Ramos
El ideal gallego

Así se reparte el dinero en A Coruña: De los 19.000 euros de Oleiros a los 13.000 de Curtis
Noela Rey Méndez
Primera reunión del Consello da Minería

La Xunta anuncia la convocatoria del nuevo concurso de derechos mineros para materias primas críticas
Redacción