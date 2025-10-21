Los operarios limpian la mancha de aceite en la calle Riego de Agua El Ideal Gallego

Un vehículo de recogida de basura derramó este martes una mancha de aceite en la calle Riego de Agua, en el centro de A Coruña. La zona afectada tuvo que ser acordonada de manera preventiva para evitar accidentes, mientras los servicios municipales trabajaban en la limpieza y en la retirada del residuo.

El incidente provocó algunas molestias puntuales al tráfico y a los peatones, aunque la situación quedó controlada tras la intervención de los operarios.