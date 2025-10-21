Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Acordonan parte de Riego de Agua por un vertido de aceite

Belén Cebey
21/10/2025 11:18
Mancha de aceite en la calle Riego de Agua
Los operarios limpian la mancha de aceite en la calle Riego de Agua
El Ideal Gallego

Un vehículo de recogida de basura derramó este martes una mancha de aceite en la calle Riego de Agua, en el centro de A Coruña. La zona afectada tuvo que ser acordonada de manera preventiva para evitar accidentes, mientras los servicios municipales trabajaban en la limpieza y en la retirada del residuo. 

El incidente provocó algunas molestias puntuales al tráfico y a los peatones, aunque la situación quedó controlada tras la intervención de los operarios.

