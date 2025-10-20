Un transbordo complicado por carretera para los pasajeros del tren entre Santiago y A Coruña tras el hallazgo de un cadáver

Los pasajeros tuvieron que esquivar las obras para poder acceder a los autobuses

Un accidente con una persona implicada obligó este lunes a suspender la circulación de tren entre Santiago de Compostela y A Coruña.

El primer tren afectado fue el que tenía previsto salir de la capital compostelana a las 10.37 horas, que primero fue retrasado y, finalmente, sus pasajeros terminaron reubicados en autobuses.

Sin embargo, el plan alternativo de transporte con transbordos por carretera no estuvo tampoco exento de problemas.

Y es que la estación de Santiago de Compostela está en obras, lo que dejó muy poco espacio disponible para que lo pudiesen ocupar los cuatro autobuses fletados para llevar a los pasajeros con destino a A Coruña. Además, esto obligó a los viajeros afectados a esquivar vallas para poder acceder a los autocares.

Los pasajeros, comprensivos, hicieron el transbordo entre tren y autobuses de forma ordenada aunque los autocares apenas tenían espacio en donde estacionar debido a las obras. A pesar del retraso y los trastornos, los viajeros comprendieron la situación y agradecieron la rapidez de Renfe para poner autobuses hacia A Coruña.

Trasbordo en autobús de pasajeros del tren entre Santiago y A Coruña

Fue a las once y media de la mañana, una hora más tarde de la salida prevista del tren, cuando emprendieron la marcha por carretera los autobuses, con destino a la estación de tren herculina.

Adif ha informado de que la circulación de trenes entre Santiago de Compostela y Ordes se tuvo que interrumpir por la aparición de un cuerpo sin vida en las vías, a cuatro kilómetros del centro de la ciudad.

El 112 Galicia ha detallado que el cadáver fue hallado a la altura de la calle Agra dos Mozos, en el barrio de San Lázaro.

Finalmente, los trenes pudieron volver a circular entre A Coruña y Compostela a partir de las doce del mediodía.