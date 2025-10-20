Retenciones para llegar a A Coruña por el accidente de una furgoneta en la AP-9

Accidente en la AP-9 en Cecebre recogido por las cámaras de la Dirección General de Tráfico DGT

Los lunes por la mañana suelen ser jornadas complicadas para los conductores que tienen que llegar hasta la ciudad de A Coruña. Los atascos en la entrada son habituales, más aún cuando hay lluvia de por medio, como ocurrió este 20 de octubre. A todo ello hubo que añadir en el inicio de la semana un accidente de tráfico que provocó retenciones a primera hora pero que, por suerte, se saldó sin daños personales.

El suceso se produjo a las 08.53 horas. En ese momento varios particulares avisaron al servicio de emergencias 112-Galicia de que se había producido un accidente en la autopista AP-9, en concreto en el kilómetro 13, en sentido de circulación hacia A Coruña.

Una furgoneta había perdido el control por causas que se desconocen y había terminado volcada en uno de los carriles. El accidente obligó a las fuerzas de seguridad a cortar durante un tiempo esta zona de circulación, lo que provocó importantes colas de los vehículos que en ese momento estaban de camino hacia A Coruña.

Por suerte, el ocupante de la furgoneta -que fue sometido a pruebas de alcoholemia, que resultaron negativas- no sufrió heridas. Él mismo llamó también al 112 para informar de su accidente, a la vez que les comentaba que no necesitaba atención médica, explican desde el servicio de emergencias.

Pasadas las diez de la mañana el vehículo todavía continuaba volcado, pero la circulación ya era fluida en la entrada a A Coruña.