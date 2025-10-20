La Navidad llega a los mercados: los coruñeses ya reservan marisco y asados

Óscar, de Pescadería Nortemar, en su puesto de la plaza de Lugo Archivo El Ideal

Para algunos placeros, que haya gente interesada en reservar comida para Navidad en pleno octubre sería algo “para flipar”, pero la realidad es que está ocurriendo. El marisco y los asados han despertado la inquietud más temprana de los coruñeses. Algunos quieren asegurarse de que tendrán el menú que desean para las fiestas; otros, buscan el mejor precio de los productos. En la plaza de Lugo, tal y como relata Óscar, de Pescadería Nortemar, “octubre nunca es buen mes, pero parece que este año vamos remontando”.

Este placero cree que será a partir de la primera semana de noviembre, cuando la centolla vuelva a llenar los mercados, el momento en el que los clientes “cojan más cosas para congelar”, pero reconoce que hay un producto estrella que en Navidad “dispara mucho su precio” y que ya se está empezando a comprar para las fiestas: el camarón. “Tiene siempre mucha demanda y se nota que la gente lo está llevando para congelar y hacer acopio con la intención de comprarlo más barato. Pasa lo mismo con la cigala, que es del día, aunque en menor cantidad”, sostiene el responsable de Pescadería Nortemar.

En el mercado de Elviña hay dos carnicerías y una pescadería que también han recibido reservas. En el caso de la carne, lo más demandado con antelación es el lacón asado. “El año pasado fue problemático para algunas personas, ya que las carnicerías tenían tope de pedidos y hubo gente que se quedó sin ellos al no haber hueco. Como casi nadie asa por ahí, todo el mundo se acuerda de venir al mercado”, comenta el presidente de los placeros, Leonardo Tomé.

Los puestos dedicados a la fruta, así como los de pan y postres, afirman que, en su caso, son los últimos en recibir reservas: “Hasta una semana antes no empiezan a pedir más pan o algún postre en especial”, añade el portavoz del mercado de Elviña.