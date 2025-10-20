Los templos evangélicos en funcionamiento superan ya a los católicos

Iglesia San Pedro de Mezonzo German Barreiros

A Coruña no es Roma, claro. Ni siquiera es Salamanca, a la que llamaban Roma la Chica por el número de sus iglesias. Sin embargo, la ciudad cuenta con numerosos templos con sus correspondientes comunidades. Lejos quedan los tiempos en los que la confesión católica era la única de la ciudad. En realidad, aunque muchos coruñeses lo ignoren, no ha sido así en más de 150 años, cuando se abrió el primer templo evangélico en la ciudad. Y, a día de hoy, el número de templos en funcionamiento de esta confesión, sea cual sea su advocación, supera ya a los católicos, lo que da fe de que las cosas han cambiado.

Por supuesto, el culto evangélico, en sus diferentes acepciones (muchos de ellos pentecostales, que hacen especial énfasis en el Espíritu santo), cuenta con templos mucho más modestos que los de la Iglesia Católica. La mayor parte, locales que ocupan los bajos de edificios. En esto, Roma sigue siendo imbatible, y sus grandes edificios, como San Jorge o San Pedro de Mezonzo, son hitos de la ciudad. Mientras que otros, como la Colegiata, son monumentos que compiten con la Torre de Hércules en importancia y algunos siguen siendo epicentros de la vida comunitaria, como la Orden Tercera.

Los barrios más recientes de la ciudad, como Novo Mesoiro o Xuxán, no cuentan con edificios religiosos

Hace más de 14 años que se inauguró la última parroquia de A Coruña, la de los Santos Ángeles, junto a Nuevos Ministerios, en la plaza de Luis Seoane. En la Segunda Fase de Elviña, por aquel entonces (1 de octubre de 2011), fue todo un acontecimiento, al que acudió el arzobispo de Santiago, Julián Barrio; la delegada de la Xunta, Belén do Campo, y la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas.

Pero entonces, no era más que la sustitución de otro edificio, construido en 1982, así que podría decirse que el penúltimo templo construido en la urbe, el de Los Rosales, es la última parroquia que se fundó en la ciudad. Se inauguró en 2008.

Menos parroquias

Actualmente hay cerca de 40 católicos en A Coruña, pero no todos están abiertos para la vida en comunidad, que es lo que define la parroquia. Algunos no son iglesias, sino capillas, como la de Santa María de Oza, o ermitas, como la de A Grela. Pero, desde el Arzobispado de Santiago señalan que el número de parroquias ha caído en los últimos años. La falta de vocaciones, y la reorganización administrativa, ha forzado este cambio, por el que el número de parroquias ha pasado de las 36 a las 34. La última en dejar de funcionar como parroquia fue la iglesia de la Divina Pastora, más conocida como los Capuchinos.

El 22 de septiembre del año pasado se celebró la última misa como parroquia, a la que asistieron un representante del Arzobispado y el superior de los Capuchinos. Los feligreses se tuvieron que repartir entre San Pedro de Mezonzo y Santa Lucía, como ocurría antes de la fundación de esta parroquia, en 1977. La falta de vocaciones, como señalan desde el Arzobispado, es lo que ha provocado la desaparición de la orden de los Capuchinos en esta ciudad. También, por supuesto, la falta de demanda. Gran parte de los servicios que ofrece una parroquia los ofrece ahora el centro cívico municipal.

El Arzobispado ha tenido que reordenar la gestión de las iglesias ante la disminución de vocaciones

Por eso los barrios más recientes carecen de templos. Es el caso de Novo Mesoiro, donde los creyentes bajan hasta San Fernando de Feáns cada domingo. Tampoco en Xuxán existen planes para construir un nuevo edificio de culto o en la gigantesca urbanización de San Pedro de Visma, en construcción. Lo mismo ocurrirá, probablemente, en el futuro barrio de Monte Mero.

En crecimiento

Mientras tanto, el culto evangélico ha crecido en los últimos años. Desde el covid, porque provocó que salieran a las redes sociales, con las ceremonias emitiéndose por internet. Pero también por el aumento de la inmigración de origen sudamericano y centroamericano, dado que allí hay muchos fieles evangélicos. Esto puede sorprender a muchos, pero el culto evangélico lleva 150 años en la ciudad y goza de bastante buena salud.

Según el Observatorio de pluralismo religioso en España, existen 36 lugares donde se practica este culto en A Coruña, todos con su nueva comunidad. Comparados con los seis de Santiago de Compostela, los once de Ourense, los doce de Pontevedra, los 13 de Ferrol e incluso los 25 de Vigo, el mismo número en Lugo, se trata de un número bastante elevado. Quizá por eso, esta religión a nivel público es más conocida por su obra social. Ejemplos de ello son la asociación Reto a la Esperanza, que se encarga de ayudar a drogodependientes.

El panorama religioso en A Coruña no se limita a católicos y evangelistas. Según el Observatorio del pluralismo religioso, hay templos judíos, anglicanos, adventistas, gnósticos, mormones, Testigos de Jehová y, por supuesto, musulmanes. Sin embargo, estas confesiones no cuentan más que con uno o dos lugares de culto en la ciudad. En total, el Observatorio contabiliza cerca de 50 templos no católicos en el municipio. 