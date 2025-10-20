Mi cuenta

A Coruña

Los furtivos asaltan las rocas de la Torre, el santuario del percebe

La Policía Autonómica de A Coruña se ha incautado de 25 kilos de este marisco

Abel Peña
Abel Peña
20/10/2025 12:21
Un vigía en la costa de la Torre
Un vigía en la costa de la Torre
Javier Alborés

La Policía Autonómica de A Coruña se hace con 25 kilos de percebes incautados a furtivos que actuaron en la Torre de Hércules, la única parte de la costa coruñesa que no está esquilmada. la actuación se llevó a cabo el 14 de octubre, gracias a que los vigilantes de la cofradía de pescadores los descubrieron. 

Los agentes consiguieron interceptar a cuatro personas, a las que seles sancionó por infracciones a la Lei de Pesca de Galicia. El marisco fue donado a centros de beneficiencia.

Este operativo se enmarca dentro en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con el servicio de Guardacostas de Galicia dependiente de la Consellería do Mar y con las cofradías de pescadores, en el eje de la lucha contra el furtivismo y una protección de los recursos marinos afectados por esta actividad ilegal. El trabajo se centra en dispositivos dirigidos a impedir a actuación de los furtivos, tanto en la actividad extractiva como en la venda, transporte y distribución de los productos en las debidas garantías sanitaria

