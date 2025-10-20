Las quejas de los viajeros del transporte urbano de A Coruña abruman a los chóferes

Viajeros en un bus urbano Javier Alborés

El sindicato CSIF emitió un comunicado en el que defiende a los choferes de la compañía de autobuses ante las quejas de viajeros, que protestan por la “saturación en el transporte urbano con autobuses llenos, retrasos malestar tanto por parte de los usuarios como de los propios profesionales”. El sindicato recuerda que la responsabilidad no es de los conductores.

Lo achacan a un “aumento de pasajeros brutal” y a los problemas de tráfico en la ciudad. Piden a los viajeros, que suban con el dinero o método de pago preparado, que avancen hacia la parte trasera del bus y a los conductores, que no aparques en las paradas o en doble fila. “Somos receptores de las quejas y frustraciones de los usuarios”, se lamentan.