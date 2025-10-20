Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las entradas para Aitana en A Coruña vuelan en su preventa

La entradas en pista ya se han agotado

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
20/10/2025 15:36
'Cuarto Azul Tour' de Aitana
'Cuarto Azul Tour' de Aitana
Aitana

Hace una semana que Aitana anunciaba que haría parada en A Coruña con su Tour mundial 'El Cuarto Azul'. La ex triunfita actuará en el Coliseum el próximo 22 de julio, pero la preventa de entradas ya está abierta desde este lunes, aunque con alguna incidencia. 

Esta mañana, a eso de las 8.40 horas, surgían las primeras incidencias en diversas páginas y plataformas por la caída de Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructura en la nube del mundo, afectando al banco Santander, quien ofrece estas entradas, y a Ticketmaster, entre muchas otras. 

La página web de compra de entradas para el concierto de Aitana

La caída mundial de Amazon impide a los fans de La Oreja de Van Gogh y Aitana comprar entradas para sus conciertos en A Coruña

Más información

Es por esto que la preventa, en vez de comenzar a las 12, se retrasó varias horas. Fue a partir de las 14.00 cuando algunos usuarios pudieron acceder a esta preventa que, por el momento, va cogiendo buen ritmo, pues a las 15.30 horas quedaban poco más de mil entradas. 

Los precios son los siguientes: 

  • Early Entry Front Stage: 140 euros.
  • Front Stage: 110 euros.
  • Tendido Bajo (y movilidad limitada y acompañantes): 78 euros.
  • Movilidad reducida y acompañantes: 59 euros.
  • Tendido medio: 74 euros.
  • Tendido alto (y movilidad limitada y acompañantes): 65 euros.

Actualmente ya hay varios sectores con las entradas agotadas, siendo el tendido bajo en el que quedan un menos número de entradas. Los tickets para pista están agotados. 

El próximo jueves 23 de octubre, a las 12.oo horas, si no se vuelve a caer Amazon, será la venta general para el 'Cuarto Azul Tour' en el Coliseum. 

Te puede interesar

Cartel de LODVG

La Oreja de Van Gogh, más de una hora de cola para conseguir entradas
Andrea López Ramos
Miguel Angel Sanchez Fuentes, secretario general de STL

El juzgado ratifica el despido del secretario general del STL tras la huelga de basura de hace un año
Abel Peña
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña ya son Bien de Interés Cultural
Abel Peña
La Residencia Torrente Ballester @Quintana (6)

La Xunta aumenta un 21% las inversiones en A Coruña
Noela Rey Méndez