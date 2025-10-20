Las entradas para Aitana en A Coruña vuelan en su preventa

'Cuarto Azul Tour' de Aitana Aitana

Hace una semana que Aitana anunciaba que haría parada en A Coruña con su Tour mundial 'El Cuarto Azul'. La ex triunfita actuará en el Coliseum el próximo 22 de julio, pero la preventa de entradas ya está abierta desde este lunes, aunque con alguna incidencia.

Esta mañana, a eso de las 8.40 horas, surgían las primeras incidencias en diversas páginas y plataformas por la caída de Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructura en la nube del mundo, afectando al banco Santander, quien ofrece estas entradas, y a Ticketmaster, entre muchas otras.

La caída mundial de Amazon impide a los fans de La Oreja de Van Gogh y Aitana comprar entradas para sus conciertos en A Coruña Más información

Es por esto que la preventa, en vez de comenzar a las 12, se retrasó varias horas. Fue a partir de las 14.00 cuando algunos usuarios pudieron acceder a esta preventa que, por el momento, va cogiendo buen ritmo, pues a las 15.30 horas quedaban poco más de mil entradas.

Los precios son los siguientes:

Early Entry Front Stage: 140 euros.

Front Stage: 110 euros.

Tendido Bajo (y movilidad limitada y acompañantes): 78 euros.

Movilidad reducida y acompañantes: 59 euros.

Tendido medio: 74 euros.

Tendido alto (y movilidad limitada y acompañantes): 65 euros.

Actualmente ya hay varios sectores con las entradas agotadas, siendo el tendido bajo en el que quedan un menos número de entradas. Los tickets para pista están agotados.

El próximo jueves 23 de octubre, a las 12.oo horas, si no se vuelve a caer Amazon, será la venta general para el 'Cuarto Azul Tour' en el Coliseum.