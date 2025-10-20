La Xunta culmina en el Hogar de Santa Margarita el plan piloto de vacunación contra la gripe en los colegios con una cobertura superior al 52%

Belén do Campo, durante su visita al colegio Hogar de Santa Margarita, donde se vacunó a los niños contra la gripe MONCHO FUENTES

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este lunes el CPR Hogar de Santa Margarita, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Sanidade, Cristina Pérez, para compartir con los alumnos y profesores a experiencia del proyecto piloto de vacunación contra la gripe dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y a todos los cursos de educación primaria en los colegios seleccionados de forma voluntaria.

La campaña en el área sanitaria Coruña-Cee finaliza este lunes con más de 2.700 vacunas suministradas y un porcentaje de niñas y niños vacunados superior al 52%.

Belén do Campo agradeció la gran colaboración del centros y de las madres y padres. Las familias deben firmar un consentimiento informado que autorice la vacunación de sus hijos y entregarlo en el propio centro educativo. Además, antes de la administración de la dosis, el personal sanitario está revisando la historia clínica de los menores para garantizar que cumplen los requisitos médicos necesarios.

La representante del Gobierno autonómico destacó que en el Hogar de Santa Margarita tuvieron acceso a la vacuna 553 alumnos y fueron autorizados 299 lo que supone un porcentaje superior al 54%.

La vacuna que se inhala llega a las aulas de A Coruña Más información

Esta iniciativa está impulsada conjuntamente por las consellerías de Sanidade y Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, que busca reforzar el liderazgo gallego en materia de salud pública e innovación preventiva.

La delegada de la Xunta recordó que la campaña comenzó el pasado martes en el CEIP María Barbeito de Coruña, en el CEIP El Hogar de Carballo y en el CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos. El miércoles 15 se vacunó en el CEIP Otero Pedrayo de la Laracha; el jueves 16 de octubre en el CEIP Raquel Camacho y en el CEIP Eusebio da Guarda en A Coruña y en el CPR Andaina de Culleredo; y para este lunes finalizado finalizaban el plan el CPR Hijas de Cristo Rey de Oleiros y el CPR Hogar de Santa Margarita de A Coruña.

La administración de la vacuna corre a cargo de equipos de enfermería de las áreas sanitarias, que se desplazan a los propios colegios para facilitar el proceso. La vacuna intranasal, por su sencillez y buena aceptación entre los más pequeños, convierte este proyecto en un modelo de vacunación escolar ágil y adaptado a las necesidades de las familias, explica la Xunta.

El propósito final de este programa es reducir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas de la gripe en la población infantil, minimizando su impacto en la salud de las familias y en la sociedad gallega en general.

Belén do Campo recalcó que “la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud pública y fortalecer el bienestar colectivo. Con esta iniciativa pionera, Galicia reafirma su compromiso con una sociedad más sana, solidaria y prevenida, promoviendo una cultura de vacunación segura, accesible y participativa, en la que la colaboración de las familias juega un papel esencial para el éxito común".

En los colegios seleccionados, la vacunación se ofrece de forma voluntaria al alumnado. La meta es alcanzar una cobertura del 70% entre los niños nacidos entre 2014 y 2022, matriculados en estos centros.

En función de los resultados obtenidos, la Xunta valorará ampliar el proyecto al resto de los centros escolares en próximas campañas.