Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta aumenta un 21% las inversiones en A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/10/2025 15:44
La Residencia Torrente Ballester @Quintana (6)
La residencia Torrente Ballester
Quintana

La Xunta de Galicia reserva para el año 2026 un total de 143 millones de euros destinados a inversiones en la ciudad de A Coruña, lo que supone un 21% más que los 118 que figuraban en las cuentas de 2025. Así lo prevén los presupuestos para el próximo año elaborados por el departamento que dirige Miguel Corgos. 

Tras conocerse inversiones sanitarias como los 43 millones en el Nuevo Chuac, o los 4,4 en Santa Lucía, junto con los 13,2 dedicados a vivienda pública, las cuentas autonómicas de 2026 muestran otras inversiones de calado en A Coruña como las asignadas a residencias de mayores o reformas educativas. 

Las otras partidas más importantes en cuanto a su cuantía son el millón de euros para la reparación de fachadas y galerías del Abente y Lago, los dos millones para trabajos de eficiencia energética en los juzgados de la calle Monforte, los 4,3 millones para centros educativos, los 3,8 de la remodelación de la residencia Torrente Ballester, los 4,1 del nuevo centro de formación especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde en la Ciudad de las TIC, los 2,1 millones para el Citic y 1,9 para el CICA, los cuatro millones para el funcionamiento de la residencia pública de Eirís, los siete millones que permiten que las escuelas infantiles sean gratuitas, los 3,6 del Consorcio de Promoción de la Música y de la previsión del impacto de las ayudas de los autónomos coruñeses, los 29,2 en políticas formativas de empleo o los 5,2 de la previsión del impacto del apoyo al emprendimiento y la economía social.

inversiones de la xunta en a coruña, según los presupuestos de 2026
Nuevo Chuac43,7 millones
Centro de Salud de Santa Lucía4,4 millones
Obras del equipamiento de la unidad de reproducción asistida722.000 euros
Reparación de las fachadas y galerías del Abente y Lago1,1 millones
Construcción de vivienda pública13,20 millones
Desarrollo de suelo público1,34 millones
Programa Rexurbe220.000 euros
Convenio para la fachada marítima225.000 euros
Convenio para el edificio del Puerto en O Parrote280.000 euros
Eficiencia energética en los juzgados de la calle Monforte2 millones
Reparaciones de eficiencia energética en el edificio de la Xunta de Monelos831.000 euros
Fondos para obras menores en los juzgados de A Coruña666.251 euros
Mejoras del polideportivo Elviña II500.000 euros
Obras en centros educativos (las más importantes, en el CIFP Paseo de Los Puentes, IES Agra do Orzán, CIFP Ánxel Casal-Monte Alto y CIFP Imaxe e Son)4,3 millones
Remodelación de la residencia Torrente Ballester3,8 millones
Nueva residencia universitaria100.000 euros
Restauración de la cubierta de la Orden Tercera300.000 euros
Nuevo centro de formación especializado en nuevas ocupaicones relacionadas con la transición verde en la Ciudad de las TIC4,1 millones
Obras en la Torre Hércules4,1 millones
Mobiliario y equipamientos del Chuac, nueva resonancia magnética, ampliación del gimnasio y terapia en la unidad de lesionados medulares1,7 millones
Citic2,1 millones
CICA1,9 millones
Citeec695.000 euros
ITG347.920 euros
Funcionamiento de la residencia pública de Eirís4 millones
Gratuidad de las escuelas infantiles7 millones
Consorcio de Promoción de la Música3,6 millones
Previsión de la inversión en bonos comercio 400.000 euros
Previsión del impacto de las ayudas a autónomos en la ciudad3,6 millones
Previsión del impacto de las políticas formativas de empleo en la ciudad29,2 millones
Previsión del impacto del apoyo al emprendimiento y la economía social en la ciudad5,2 millones
Mercado de Artesanía Alimentaria140.000 euros
Patrocinios a clubs deportivos de la ciudad690.383 euros
Filmoteca de Galicia250.000 euros
Centro Coreográfico140.000 euros
TOTAL143,378 MILLONES DE EUROS

Te puede interesar

Cartel de LODVG

La Oreja de Van Gogh, más de una hora de cola para conseguir entradas
Andrea López Ramos
Miguel Angel Sanchez Fuentes, secretario general de STL

El juzgado ratifica el despido del secretario general del STL tras la huelga de basura de hace un año
Abel Peña
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña ya son Bien de Interés Cultural
Abel Peña
'Cuarto Azul Tour' de Aitana

Las entradas para Aitana en A Coruña vuelan en su preventa
Andrea López Ramos