La Xunta aumenta un 21% las inversiones en A Coruña

La residencia Torrente Ballester Quintana

La Xunta de Galicia reserva para el año 2026 un total de 143 millones de euros destinados a inversiones en la ciudad de A Coruña, lo que supone un 21% más que los 118 que figuraban en las cuentas de 2025. Así lo prevén los presupuestos para el próximo año elaborados por el departamento que dirige Miguel Corgos.

Tras conocerse inversiones sanitarias como los 43 millones en el Nuevo Chuac, o los 4,4 en Santa Lucía, junto con los 13,2 dedicados a vivienda pública, las cuentas autonómicas de 2026 muestran otras inversiones de calado en A Coruña como las asignadas a residencias de mayores o reformas educativas.

Las otras partidas más importantes en cuanto a su cuantía son el millón de euros para la reparación de fachadas y galerías del Abente y Lago, los dos millones para trabajos de eficiencia energética en los juzgados de la calle Monforte, los 4,3 millones para centros educativos, los 3,8 de la remodelación de la residencia Torrente Ballester, los 4,1 del nuevo centro de formación especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde en la Ciudad de las TIC, los 2,1 millones para el Citic y 1,9 para el CICA, los cuatro millones para el funcionamiento de la residencia pública de Eirís, los siete millones que permiten que las escuelas infantiles sean gratuitas, los 3,6 del Consorcio de Promoción de la Música y de la previsión del impacto de las ayudas de los autónomos coruñeses, los 29,2 en políticas formativas de empleo o los 5,2 de la previsión del impacto del apoyo al emprendimiento y la economía social.