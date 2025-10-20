La Xunta aumenta un 21% las inversiones en A Coruña
La Xunta de Galicia reserva para el año 2026 un total de 143 millones de euros destinados a inversiones en la ciudad de A Coruña, lo que supone un 21% más que los 118 que figuraban en las cuentas de 2025. Así lo prevén los presupuestos para el próximo año elaborados por el departamento que dirige Miguel Corgos.
Tras conocerse inversiones sanitarias como los 43 millones en el Nuevo Chuac, o los 4,4 en Santa Lucía, junto con los 13,2 dedicados a vivienda pública, las cuentas autonómicas de 2026 muestran otras inversiones de calado en A Coruña como las asignadas a residencias de mayores o reformas educativas.
Las otras partidas más importantes en cuanto a su cuantía son el millón de euros para la reparación de fachadas y galerías del Abente y Lago, los dos millones para trabajos de eficiencia energética en los juzgados de la calle Monforte, los 4,3 millones para centros educativos, los 3,8 de la remodelación de la residencia Torrente Ballester, los 4,1 del nuevo centro de formación especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde en la Ciudad de las TIC, los 2,1 millones para el Citic y 1,9 para el CICA, los cuatro millones para el funcionamiento de la residencia pública de Eirís, los siete millones que permiten que las escuelas infantiles sean gratuitas, los 3,6 del Consorcio de Promoción de la Música y de la previsión del impacto de las ayudas de los autónomos coruñeses, los 29,2 en políticas formativas de empleo o los 5,2 de la previsión del impacto del apoyo al emprendimiento y la economía social.
|inversiones de la xunta en a coruña, según los presupuestos de 2026
|Nuevo Chuac
|43,7 millones
|Centro de Salud de Santa Lucía
|4,4 millones
|Obras del equipamiento de la unidad de reproducción asistida
|722.000 euros
|Reparación de las fachadas y galerías del Abente y Lago
|1,1 millones
|Construcción de vivienda pública
|13,20 millones
|Desarrollo de suelo público
|1,34 millones
|Programa Rexurbe
|220.000 euros
|Convenio para la fachada marítima
|225.000 euros
|Convenio para el edificio del Puerto en O Parrote
|280.000 euros
|Eficiencia energética en los juzgados de la calle Monforte
|2 millones
|Reparaciones de eficiencia energética en el edificio de la Xunta de Monelos
|831.000 euros
|Fondos para obras menores en los juzgados de A Coruña
|666.251 euros
|Mejoras del polideportivo Elviña II
|500.000 euros
|Obras en centros educativos (las más importantes, en el CIFP Paseo de Los Puentes, IES Agra do Orzán, CIFP Ánxel Casal-Monte Alto y CIFP Imaxe e Son)
|4,3 millones
|Remodelación de la residencia Torrente Ballester
|3,8 millones
|Nueva residencia universitaria
|100.000 euros
|Restauración de la cubierta de la Orden Tercera
|300.000 euros
|Nuevo centro de formación especializado en nuevas ocupaicones relacionadas con la transición verde en la Ciudad de las TIC
|4,1 millones
|Obras en la Torre Hércules
|4,1 millones
|Mobiliario y equipamientos del Chuac, nueva resonancia magnética, ampliación del gimnasio y terapia en la unidad de lesionados medulares
|1,7 millones
|Citic
|2,1 millones
|CICA
|1,9 millones
|Citeec
|695.000 euros
|ITG
|347.920 euros
|Funcionamiento de la residencia pública de Eirís
|4 millones
|Gratuidad de las escuelas infantiles
|7 millones
|Consorcio de Promoción de la Música
|3,6 millones
|Previsión de la inversión en bonos comercio
|400.000 euros
|Previsión del impacto de las ayudas a autónomos en la ciudad
|3,6 millones
|Previsión del impacto de las políticas formativas de empleo en la ciudad
|29,2 millones
|Previsión del impacto del apoyo al emprendimiento y la economía social en la ciudad
|5,2 millones
|Mercado de Artesanía Alimentaria
|140.000 euros
|Patrocinios a clubs deportivos de la ciudad
|690.383 euros
|Filmoteca de Galicia
|250.000 euros
|Centro Coreográfico
|140.000 euros
|TOTAL
|143,378 MILLONES DE EUROS