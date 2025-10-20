Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Oreja de Van Gogh, más de una hora de cola para conseguir entradas

Estos son los precios del concierto en el Coliseum de A Coruña

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
20/10/2025 16:38
Cartel de LODVG
Cartel de LODVG
LODVG

Al igual que con las entradas de Aitana, los de La Oreja de Van Gogh tampoco pudieron abrir las ventas para su gira 'Tantas cosas que contar'. Iba a ser a las 12.00 horas el momento para adquirirlas, pero tuvo que retrasarse a las 16.00 horas. 

La página web de compra de entradas para el concierto de Aitana

La caída mundial de Amazon impide a los fans de La Oreja de Van Gogh y Aitana comprar entradas para sus conciertos en A Coruña

Más información

Los usuarios que accedieron a la cola de espera a las en punto tuvieron que esperar más de una hora, según indicaba la web del grupo, desde donde se vendieron los tickets. 

Son muchos los usuarios que se están quejando a través de las redes sociales por los largos tiempos de espera. Los pocos que ya han podido acceder hacían referencia a los altos precios de las entradas, aunque no sobrepasan los de Aitana. 

Esta es la lista de precios: 

  • Pista: 60 euros.
  • Tendido bajo: 70 euros.
  • Tendido medio: 60 euros.
  • Tendido alto: 50 euros.

En estos precios no se incluyen los gastos de gestión que ascienden a siete euros, a diferencia de los de Aitana, que son 11 euros por entrada. 

