La Oreja de Van Gogh, más de una hora de cola para conseguir entradas

Cartel de LODVG LODVG

Al igual que con las entradas de Aitana, los de La Oreja de Van Gogh tampoco pudieron abrir las ventas para su gira 'Tantas cosas que contar'. Iba a ser a las 12.00 horas el momento para adquirirlas, pero tuvo que retrasarse a las 16.00 horas.

La caída mundial de Amazon impide a los fans de La Oreja de Van Gogh y Aitana comprar entradas para sus conciertos en A Coruña Más información

Los usuarios que accedieron a la cola de espera a las en punto tuvieron que esperar más de una hora, según indicaba la web del grupo, desde donde se vendieron los tickets.

Son muchos los usuarios que se están quejando a través de las redes sociales por los largos tiempos de espera. Los pocos que ya han podido acceder hacían referencia a los altos precios de las entradas, aunque no sobrepasan los de Aitana.

Esta es la lista de precios:

Pista: 60 euros.

60 euros. Tendido bajo: 70 euros.

70 euros. Tendido medio: 60 euros.

60 euros. Tendido alto: 50 euros.

En estos precios no se incluyen los gastos de gestión que ascienden a siete euros, a diferencia de los de Aitana, que son 11 euros por entrada.