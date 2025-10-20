La Oreja de Van Gogh, más de una hora de cola para conseguir entradas
Estos son los precios del concierto en el Coliseum de A Coruña
Al igual que con las entradas de Aitana, los de La Oreja de Van Gogh tampoco pudieron abrir las ventas para su gira 'Tantas cosas que contar'. Iba a ser a las 12.00 horas el momento para adquirirlas, pero tuvo que retrasarse a las 16.00 horas.
Los usuarios que accedieron a la cola de espera a las en punto tuvieron que esperar más de una hora, según indicaba la web del grupo, desde donde se vendieron los tickets.
Son muchos los usuarios que se están quejando a través de las redes sociales por los largos tiempos de espera. Los pocos que ya han podido acceder hacían referencia a los altos precios de las entradas, aunque no sobrepasan los de Aitana.
Esta es la lista de precios:
- Pista: 60 euros.
- Tendido bajo: 70 euros.
- Tendido medio: 60 euros.
- Tendido alto: 50 euros.
En estos precios no se incluyen los gastos de gestión que ascienden a siete euros, a diferencia de los de Aitana, que son 11 euros por entrada.