La Oreja de Van Gogh agota las entradas en menos de dos horas y anuncia segunda fecha en A Coruña

A Coruña ha hablado… y lo ha hecho en tiempo récord. Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh previsto para el 11 de septiembre de 2026 en el Coliseum se agotaron pocas horas después de ponerse a la venta, lo que ha llevado a la organización a anunciar una segunda fecha para el 12 de septiembre ante la avalancha de demanda.

La venta de tickets no estuvo exenta de tensión. Al igual que ocurrió con Aitana, la banda donostiarra tuvo que retrasar la apertura de la venta de entradas prevista a las 12.00 horas hasta las 16.00 horas, generando una cola virtual en la que los usuarios llegaron a esperar más de una hora para acceder a la compra. Las redes no tardaron en llenarse de quejas tanto por la espera como por el precio de los pases.

Precios de las entradas

Pista: 60 euros.

60 euros. Express Package: 110 euros

110 euros Tendido bajo: 70 euros

Tendido medio: 60 euros

Tendido alto: 50 euros

A estas cifras hay que sumar 7 euros de gastos de gestión por entrada, algo menos que los 11 euros aplicados en el concierto de Aitana, lo que no ha evitado nuevas críticas en redes por el coste total final.

Una gira marcada por el regreso de Amaia Montero

La expectativa es máxima: La Oreja de Van Gogh celebrará en 2026 sus 30 años de carrera con una gira que no solo es un homenaje a su trayectoria. Amaia Montero vuelve al frente después de años de ausencia, con la incógnita del recibimiento que tendrá por parte del público, aunque por el ritmo de venta de entradas, todo apunta a que los fans no se muestran contrarios a esta decisión. Además de A Coruña, el grupo ha conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas' en Bilbao, dos en Madrid, Donostia, Zaragoza y Pamplona, en todos ellos han añadido una fecha más para que nadie se pierda su regreso.

A Coruña, epicentro de los grandes conciertos de 2026

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, ha destacado que la programación musical del Coliseum para 2026 “sitúa a A Coruña como el gran motor cultural de Galicia y uno de los más importantes del Estado”. La Oreja de Van Gogh se convierte así en el duodécimo gran nombre confirmado para el próximo año, sumándose a una lista de artistas de primer nivel y consolidando un cartel con notable presencia femenina, tras los anuncios de Amaia, Bad Gyal y Aitana.