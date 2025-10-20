Mi cuenta

A Coruña

La escalera de Adelaida Muro ya está en marcha

Se trata de la primera infraestructura de este tipo con cubierta que tiene A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
20/10/2025 13:04
Escaleras de Adelaida Muro
Escaleras de Adelaida Muro
Carlota Blanco

La alcaldesa, Inés Rey, inauguró oficialmente la escalera mecánica de Adelaida Muro. Es la primera dotada de cubierta y como, si de verdad el tiempo quisiera ponerla a prueba, comenzó a llover poco después. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, señaló que "se está estudiando" cubrir otras escaleras mecánicas como la de Maestro Clavé, o San Agustín, que al estar situadas al aire libre, se averían frecuentemente por culpa de la lluvia y la suciedad.

Rey recordó las dificultades que supusieron levantar unas escaleras mecánicas en un espacio tan estrecho. En realidad, se concluyeron hace semanas, pero los escalones seguían sin moverse. El motivo, señalan fuentes municipales, es que se estaba a la espera de la conexión eléctrica, que debe realizar Unión Fenosa, la distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. 

Las obras estaban acabadas a principios de septiembre y ya antes se podían emplear los escalones de hormigón que se encuentran a ambos lados de la máquina, algo imprescindible dado que allí se abren portales a la calle. Sin embargo, hubo que esperar hasta ahora para las conexiones para Fenosa estableciera las conexiones con la red.

Las escaleras de Adelaida Muro, en A Coruña, empiezan a funcionar

