La caída mundial de Amazon impide a los fans de La Oreja de Van Gogh y Aitana comprar entradas para sus conciertos en A Coruña

Este lunes los coruñeses tenían dos citas importantes a la misma hora. A las 12.00 horas estaba prevista la venta de entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh, el 11 de septiembre de 2026, y de Aitana el 22 de julio del próximo año.

Eran muchas las personas que esperaban, mirando atentamente a sus pantallas, para efectuar sus compras, pero la caída a nivel mundial de Amazon Web Services ha truncado esto por completo.

AWS es la mayor plataforma de infraestructura en la nube del mundo y su caída ha afectado a numerosas empresas y usuarios en España. El fallo se originó en Estados Unidos y en España se reportaron los primeros fallos a las 08.40 horas. Una de las empresas que ha sufrido esta caída es la plataforma digital Banco Santander, a través de la cual se venden las entradas para 'El Cuarto Azul Tour' de Aitana.

En la página de venta informan que "debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los partners tecnológicos de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas".

La Oreja de Van Gogh es otro de los afectados, pues también lanzaban este lunes la venta de entradas de su gira 'Tantas Cosas que Contar', con la que celebran 30 años de vida y que, tras el regreso de Amaia Montero, ha suscitado mucho interés.

Live Nation España comunicaba la imposibilidad de adquirir entradas para el concierto por un fallo en los sistemas de Ticketmaster, que opera con AWS. A través de sus redes sociales, la banda ha confirmado que las entradas estarán disponibles a partir de las 16.00 horas por "los problemas de Amazon Web Services".

AWS permite a empresas, desarrolladores y particulares alquilar recursos informáticos a través de internet, en vez de tenerlos físicamente, por lo que son muchas las personas que hace uso de este servicio, de ahí que la caída sea tan importante. Plataformas como Canva, Duolingo, Snapchat o el videojuego Fortnite son algunas de las afectadas.