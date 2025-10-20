Las obras de construcción del obelisco Millennium, hace 25 años GAGO

Hace 25 años el obelisco Millennium empezaba a tomar forma con el objetivo de que estuviera listo para su inauguración en Nochevieja. A estas alturas de 2000 la estructura ya lucía la mitad de sus vidrios especialmente traídos desde Holanda, exactamente 88 de los 174 proyectados. Fue uno de los asuntos con protagonismo en El Ideal Gallego del 20 de octubre de 2000. Hace 75 años el entonces alcalde, Alfonso Molina Brandao, se preparaba para participar junto a otras 300 personas en una peregrinación a Roma. En 1925, tal día como hoy hace un siglo, el presidente de la Junta de Obras del Puerto, Eladio Pérez, viajaba a Madrid con el propósito de obtener financiación para la construcción del muelle de trasatlánticos.

Viernes, 20 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El obelisco Millennium ya se viste con la mitad de sus vidrios, 88 de 174

Caminar por los alrededores del Millennium con la misma sensación de estar paseando sobre el enlosado de María Pita. El pavimento que rodea el obelisco comenzó a levantarse ayer, 19 de octubre de 2000, para colocar, en su lugar, láminas de granito, las mismas que las de la plaza del Ayuntamiento. Con esta reforma se pretende embellecer el entorno del monumento. La estructura piramidal ya cuenta con la mitad de los vidrios de su traje de cristal porque se han colocado 88 de las 174 láminas que integran el monolito.

A pesar de que el viento y la lluvia han obligado, en más de una ocasión, a parar la colocación de los vidrios por temor a que cualquier fallo pudiese provocar la ruptura de las láminas –y su consecuente traslado a Holanda para ser reparadas– los técnicos del Millennium se muestran confiados en que este fin de año de 2000 el obelisco pueda iluminarse. Hasta entonces, sólo queda esperar a la tercera remesa de vidrios.

Por otra parte, los ponentes del congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria destacaron ayer el papel que estos boticarios desempeñan como enlace entre médico y paciente, ya que su asesoramiento permite que la elección del medicamento y su uso sean correctos. La convención reúne en A Coruña a 200 personas.

Viernes, 20 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | El alcalde Alfonso Molina peregrina a Roma

Hoy, 20 de octubre de 1950, se traslada a Pontevedra el director de la peregrinación de la archidiócesis a Roma, don Manuel Rey Martínez. En esta capital tendrá una entrevista con miembros del subcomité. Tenemos noticias de que fue limitado a 300 el número de los peregrinos. Entre los romeros figura el alcalde de La Coruña, Alfonso Molina Brandao. Acompañará el Arzobispo, que presidirá la peregrinación, y el Prelado doméstico de S. S. y canciller del Arzobispado, don Miguel Novoa Fuentes.

En clave internacional, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Carlos Rómulo, y Trygve Lie inspeccionan el nuevo edificio que ocupará la Secretaría de dicha organización mundial. El inmueble está enclavado en la calle número 42 de Nueva York. Al fondo se vislumbra la torre del Empire Building.

Martes, 20 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Reunión en Madrid sobre el muelle de trasatlánticos

Ha marchado para Madrid el presidente de la Junta de Obras del Puerto, don Eladio Pérez, junto al ingeniero don Emilio Pan de Soraluce y el vocal don José Amenedo, para gestionar del Ministerio de Fomento la concesión de subvención con el fin de realizar las obras del proyectado muelle de traslatlánticos y del muro y terraplenado de San Diego. Les acompañan el presidente de la Cámara de Comercio, don Rogelio Fernández Conde, y el presidente de la Asociación general patronal, don Julio Sáenz, entre otras autoridades.

También salieron para la Corte, en el tren rápido de ayer, 19 de octubre de 1925, el ecónomo de San Jorge, don José Toubes; el dramaturgo don Manuel Linares Rivas, y el comandante de Artillería señor marqués de la Atalaya. Acudieron a la estación para despedirlos muchas y distinguidas personalidades.