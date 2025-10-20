El Gobierno elabora nuevos estudios sobre el impacto del Puerto Exterior de Langosteira en las playas de su entorno

Puerto Exterior de Langosteira EC

El Gobierno central elabora nuevos estudios sobre el impacto del Puerto Exterior de Langosteira en el litoral de la zona. En concreto, realiza una caracterización del oleaje, dinámica litoral y de los sedimentos, además de preparar un estudio de alternativas de posibles actuaciones complementarias para garantizar la estabilidad de las playas de Arteixo.

Esta es la información que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha remitido al diputado Néstor Rego, del BNG, tras pedir más detalles sobre un relleno de arena en Barrañán anunciado este año por la Autoridad Portuaria de A Coruña y que finalmente quedó en suspenso.

Según la respuesta parlamentaria en el Congreso, “todos estos estudios y trabajos se realizan en el marco de una comisión creada en 2015” por el Puerto coruñés (responsable de la dársena exterior) y la Demarcación de Costas de Galicia, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (como entidad que tiene las competencias directas sobre los arenales). Esta comisión se reúne de forma semestral

Ecosistema

Una vez se terminen todos los estudios, se analizarán, en el seno de la comisión, “las acciones más apropiadas para alcanzar el estado óptimo de cada una de las playas” del entorno de Langosteira, según recoge la información facilitada a al diputado Néstor Rego.

“En este momento se está analizando la evolución global del sistema y las posibles medidas que contrarresten los efectos del transporte sedimentario, en relación con el basculamiento de material entre playas. Las futuras actuaciones que se deriven de estos análisis contemplarán estudios ambientales integrales de todo el ecosistema”, afirma el Gobierno central.

También advierte de que “el sistema de playas tiende, por su propia naturaleza, a alcanzar el equilibrio” y que “este ha sido modificado por la construcción del dique de Langosteira”. Según la respuesta en el Congreso, la comisión “está analizando la repercusión del cambio de tendencia en el transporte sedimentario y el alcance del nuevo equilibrio, así como las posibles soluciones para minimizar su impacto”. Además, el Ejecutivo señala que “se ha detectado que el sistema está globalmente estable, con un movimiento de arena interno”.

Seguimiento

Estas nuevas actuaciones se suman a los que ya se realizan todos los años desde la construcción del Puerto Exterior. “Se han estado realizando trabajos, con carácter anual, para el análisis del transporte sedimentario litoral y su afección al sistema de playas Alba – Barrañán, tal como establecía la Declaración de Impacto Ambiental”, afirma el Ejecutivo.

También señala que estos trabajos han consistido en análisis batimétricos con sondas (esto es un sistema de representación del relieve del fondo marino) y estudios fotogramétricos (un proceso de medición a partir de fotografías para obtener información precisa sobre la forma, tamaño y posición), hasta el límite superior de la playa seca o del sistema dunar, en su caso.

Estas actuaciones posibilitan la elaboración de “un modelo de terreno que, año a año, permite analizar las variaciones sedimentarias en las playas”, según afirma esta respuesta parlamentaria. Además, se estudia la evolución del sistema litoral, modificado tras la construcción del dique de Langosteira.