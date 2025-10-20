El mes fantástico del Coliseum de A Coruña: 76.000 espectadores en diez citas

Quevedo, en uno de sus conciertos en el Coliseum Patricia G. Fraga

Es el recinto que alberga las ilusiones de los coruñeses. El Coliseum confirma cada vez más conciertos y se posiciona en el centro de las giras internacionales de numerosos artistas. Es, además, el único multiusos de Galicia que acogerá en 2026 algunos de los tours más esperados, como el de Aitana, La Oreja de Van Gogh, Amaia, Dani Martín o Bad Gyal, entre otros. Y si bien los focos todavía alumbrarán el escenario en lo que resta de año, septiembre ha sido uno de los meses con mayor afluencia.

Entre el 18 de septiembre y el 17 de octubre, el Coliseum acogió a 76.014 espectadores. Dos dobletes y nombres que traspasan fronteras, pero un único ‘rey’: Quevedo. ‘Buenas noches tour’, hizo parada en A Coruña los días 26 y 27 de septiembre, reuniendo en el multiusos a 20.617 personas –10.900 en la primera fecha y 9.717 en la segunda–.

Más de 4.000 personas de fuera de Galicia se desplazaron a la ciudad para asistir a la cita, lo que para el Gobierno local y el sector turístico es una respuesta clave al objetivo de desestacionalizar el turismo a través de la programación cultural.

Una semana antes, ‘Hola y adiós’, la gira con la que Joaquín Sabina prometió despedirse de las tablas, también llenó el Coliseum por partida doble. En esta ocasión, 14.584 espectadores disfrutaron del espectáculo –7.311 el primer día y 7.273 el segundo–. El de Úbeda, por lo tanto, se sitúa como el segundo nombre más multitudinario del mes. Ya en octubre, el día 9 recaló en la urbe el tour ‘Lo mismo de la otra vez’, de Mora, al que acudieron 8.290 personas.

Más fechas

El día 12 fue el turno de ‘Ameri world tour’, en el que Duki concentró a 7.940 asistentes. El ‘201 tour’ de Manuel Turizo, este pasado domingo, reunió a 7.906 personas, mientras que el día anterior ‘La gira de mi vida’ de Antonio Orozco se saldó con 6.891. Este mes el Leyma Coruña disputó dos partidos en el recinto, los días 3 y 10 de octubre, con una asistencia de 4.972 y 4.814 espectadores respectivamente.

En lo que queda de año, artistas como Sen Senra (12 de octubre), David Bisbal (13 de diciembre), entre otros, ilusionarán al público de A Coruña.