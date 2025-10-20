Mi cuenta

El juzgado ratifica el despido del secretario general del STL tras la huelga de basura de hace un año

El magistrado considera justificada la medida por "intimidar u hostigar" a los trabajadores

Abel Peña
Abel Peña
20/10/2025 16:28
Miguel Angel Sanchez Fuentes, secretario general de STL
Miguel Angel Sanchez Fuentes, secretario general de STL
Patricia G. Fraga

El magistrado del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña ha declarado procedente el despido de Miguel Ángel Sánchez Fuentes, secretario de STL, efectuado en agosto de 2024 por la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura. Se trata de un revés para una figura polémica, que ha estado al frente de algunas de las huelgas más sonadas de la ciudad

De esta forma, ha desestimado la demanda formulada frente a la compañía por el afectado, quien ejercía como representante legal de los trabajadores, miembro del comité de huelga y directivo del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), que convocó una huelga el 12 de junio de 2024.

El juez explica que algunas de las conductas del demandante que fueron acreditadas por la empresa, tales como la no utilización de chaleco reflectante para deambular por las instalaciones, así como el hecho de “intimidar u hostigar a trabajadores no huelguistas” con el objetivo de que realizasen “comportamientos encaminados a dilatar, dificultar u obstaculizar la recogida de basura, e incluso, sabotear los vehículos de la empresa”, tienen “entidad suficiente para calificar como procedente el despido del que ha sido objeto el trabajador”.

