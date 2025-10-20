Dos detenidos en A Coruña por robarle el equipaje a una turista en la estación de autobuses

Estación de autobuses de A Coruña

La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de robarle el equipaje a una turista extranjera en la estación de autobuses de A Coruña. La intervención corrió a cargo de la Unidad Especializada de la Brigada Móvil–Policía en el Transporte, responsable de la prevención de la delincuencia común y organizada itinerante (mediante registros y controles aleatorios de viajeros y equipajes), así como la asistencia y auxilio humanitario, y que tiene su zona de actuación en todas las instalaciones de transporte público.

Dentro del Plan de Turismo Seguro, (donde se contempla el reforzamiento de la presencia policial en los principales centros de transporte, particularmente durante la temporada estival debido a la elevada afluencia de visitantes), el pasado mes, funcionarios policiales de esta Brigada Móvil fueron requeridos por una ciudadana extranjera que se encontraba de turismo en la ciudad de A Coruña.

La víctima relató que le habían sustraído su equipaje y todos sus enseres personales del interior de las taquillas de la estación de autobuses, entre los que se encontraba un dispositivo informático de trabajo con información sensible y de trascendencia.

En estrecha colaboración con personal de seguridad privada y unidades del Grupo de Atención al Ciudadano, se consiguió identificar a los presuntos autores del robo, explican desde la Policía.

Tras una investigación más exhaustiva, agentes adscritos a la Brigada Móvil lograron determinar la ubicación de estos, quienes residían en una localidad limítrofe de la provincia de A Coruña. Así, se llevó a cabo un dispositivo policial en la zona que concluyó con la detención de los dos autores.

La Policía Nacional destaca que durante el periodo estival se ha intensificado la difusión de consejos de seguridad, recomendaciones y advertencias de potenciales peligros en zonas turística, tanto en medios de transporte como en sus instalaciones, lo que ha supuesto una mayor colaboración ciudadana con Policía Nacional, mejorando la prevención de los delitos y la seguridad de los ciudadanos en estaciones de tren y autobuses.