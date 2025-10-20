Amorino ya reparte sus helados aflorados en el centro de A Coruña

Apertura de la heladería Amorino en A Coruña Javier Alborés

La cadena de helados Amorino parece haberse tomado en serio el refrán de “a quien madruga, Dios le ayuda”. Y es que, a pesar de que la ciudad amaneció con una de sus jornadas típicas otoñales, la marca italofrancesa ha decidido subir la verja por primera vez en A Coruña a las 10.00 horas de este lunes para repartir entre los coruñeses sus famosos helados aflorados

Ubicada en pleno centro de A Coruña (calle Real, 39, antigua Farmacia Europea) desde primera hora de la mañana este nuevo local ha copado las miradas atentas de los miles de coruñeses que a diario pasean por la arteria comercial de la urbe. Algunos de ellos, incluso, decidieron adentrarse para conocer un poco más la heladería.

Apertura de la heladería Amorino

La marca nacida en el corazón de París pero con progenitores italianos ha apostado por A Coruña como su primera parada en Galicia, de las más de 300 presentes en 16 países en todo el mundo. El local, de más de 300 metros cuadrados, también sirvió como amparo de la lluvia de muchos viandantes, que ya que estaban, aprovecharon para disfrutar de uno de los helados con forma de flor que tanto caracterizan a la marca.

Así, cuenta con doble acceso, también desde la avenida de La Marina, aunque por el momento no se encuentra abierta al público a expensas de instalar las ventanas de take away en ambos accesos de las céntricas calles coruñesas.

Una oferta única y variada

A pesar de que las formas afloradas de más de treinta sabores diferentes de helados -todos ellos sin gluten- es la auténtica marca de identidad de la cadena, también ofrecen otro tipo de productos. De hecho, en la misma entrada se ubican tres tablets con la carta digital donde uno mismo puede elegir entre su parte de cafetería, con más de diez tipos de chocolate caliente, hasta crepes, gofres o macarons, entre otros productos.

Apertura de la heladería Amorino en A Coruña

De hecho, estas máquinas autocobro fueron unas de las opciones elegidas por los más curiosos durante la mañana de su inauguración en la ciudad. Y es que apenas dos horas bastó a la cadena italofrancesa para descubrir que en A Coruña, a pesar del mal tiempo, nunca está de más tomarse un helado.

“En Amorino el producto es de primera calidad, con los mejores ingredientes y todo producido en una misma fábrica. Hacía falta tener algo así en A Coruña”, comenta Mariana, franquiciada de un negocio que aspira poder abrir en otras ciudades de la comunidad gallega próximamente.