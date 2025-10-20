A Coruña acoge el 'V Encuentro Iberoamericano Antisecuestro' Cedida

La Guardia Civil desarrollará esta semana el V Encuentro Iberoamericano Antisecuestro en A Coruña, congregando a responsables en la materia de Cuerpos de Seguridad de 15 países.

El encuentro permitirá fortalecer los vínculos de colaboración existentes entre las distintas policías de países iberoamericanos en el campo de la lucha e investigación de los delitos relacionados con el secuestro y la extorsión, además de actualizar y potenciar los conocimientos y experiencias con profesionales de otros países ante esta modalidad delictiva tan grave, de ámbito transnacional y de alto impacto social que requiere de una respuesta policial coordinada y muy especializada.

Expertos de 15 países

Las jornadas, organizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se dirigen a responsables policiales de países iberoamericanos pertenecientes a unidades de investigación y lucha contra el crimen organizado, particularmente secuestros y extorsiones. Se ha contado con la presencia de países de gran interés estratégico para la Guardia Civil en la materia como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal y República Dominicana, además de España.

Actividades Previstas

A lo largo de la semana los asistentes participarán en numerosas conferencias, paneles y mesas de trabajo con el objetivo de compartir experiencias, revisar la doctrina de investigación en la materia e identificar los retos comunes de futuro.

Entre las distintas acciones que se llevarán a cabo a lo largo de la semana, se estudiará la evolución y resultados de la Red Iberoamericana Antisecuestros (RIAS), creada a raíz del primer Encuentro organizado por la Guardia Civil en 2012, destacando también conferencias sobre la investigación de criptodivisas vinculadas a esta tipología delictiva, así como la relación con los medios de comunicación en el ámbito del secuestro.

El encuentro ha sido inaugurado esta mañana por el Subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien ha destacado el valor estratégico de este tipo de eventos para abordar, de manera coordinada, uno de los retos más urgentes de la actualidad, como es el crimen organizado de naturaleza internacional. En su discurso, Abalde ha resaltado que la clave para desarticular organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana, se encuentra en la colaboración internacional, sustentada en la confianza mutua, en el intercambio de información estratégica y en la acción conjunta.

De la misma manera, Abalde, ha estado acompañado por el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, Alfonso López, por el General Jefe de Zona de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González y por el Coronel Jefe de la Unidad Central Operativa, Rafael Yuste.