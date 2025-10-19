Más cambios en el Agra del Orzán: tras el derribo del muro del parque del Observatorio llega la reapertura de Manuel Deschamps

Escaleras de enlace entre Manuel Deschamps y la calle del Pinar, en el Agra del Orzán Patricia G. Fraga

En los próximos días se reabrirá al tráfico a calle Manuel Deschamps, donde el Ayuntamiento de A Coruña actuó a lo largo de los últimos meses para reurbanizar el tramo comprendido entre Fanny Garrido y la ronda de Outeiro, con el objetivo de contestar a las demandas del vecindario del Agra del Orzán en esta parte del barrio.

Galería Así fue el histórico derribo del muro del parque del Observatorio Ver más imágenes

Día histórico en el Agra do Orzán: el Ayuntamiento derriba el muro del parque del Observatorio Más información

Así lo anunció este domingo el Gobierno local, en palabras de la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, que recordó que esta intervención en Manuel Deschamps fue, en la práctica, la segunda fase de trabajos en una calle donde ya se mejoró, previamente, el tramo entre Fanny Garrido y Almirante Mourelle, con aportaciones de los fondos europeos Next Generation.

“Actuando también en el sector que conecta con la ronda de Outeiro, conseguimos darle una uniformidad a toda la calle y aprovechamos para renovar los pavimentos de la calzada y de las aceras”, indicó Díaz, que subrayó el compromiso del Gobierno local en mejorar la accesibilidad en el barrio atendiendo al compacto de su configuración, siendo como es uno de los más densamente poblados de la ciudad.

En este sentido, en el contexto de la intervención en Manuel Deschamps también se reurbanizó el sendero lateral que hay en el tramo inicial de la calle, un espacio eminentemente residencial y con acceso a garajes, donde se actuó para "oxigenar" la superficie existente y se creó una plataforma única con la calzada y la acera al mismo nivel.

“Aefectos prácticos, de los trabajos previstos solo resta algún final en áreas verdes y jardinería, por lo que ya será viable habilitar la circulación de vehículos por la calle a partir de la semana que viene, a inicios de esta”, estimó la concejala.

Las mejoras ejecutadas en este tramo de Manuel Deschamps supusieron una inversión de 260.000 euros por parte del Ayuntamiento y se suman a las ya ejecutadas previamente en el callejero que conecta el Peruleiro con la calle Barcelona, sufragadas con 600.000 euros en fondos Next Generation.

Además, esta misma semana se inició el derribo del muro exterior del parque del Observatorio en la calle Canceliña, una intervención considerada fundamental para acondicionar el área verde largamente demandada por el barrio.