A Coruña

Manuel Turizo monta su casa en A Coruña y mete 9.000 personas

El colombiano llenó hasta la bandera el Coliseum y ofreció una original puesta en escena

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/10/2025 22:59
Joaquín Abad

Entre los logros del todavía corto currículum de Manuel Turizo ya se puede incluir el haber llenado, con 25 años, el Coliseum de A Coruña. Lo hizo lejos de su casa de Colombia, aunque decidió plantar una réplica de la misma al otro lado del Atlántico.

El 201, el portal donde reside, se abrió de par en par para dar la bienvenida a un público, en su inmensa mayoría femenino, entregado. Cuando Turizo apareció en escena y empezó a cantar ‘Mala costumbre’ apenas quedó un trasero pegado a su asiento. “Feliz noche a toda mi gente”, dijo. El resto de intervenciones fueron o bien para contar anécdotas de su vida personal o bien para preguntar “dónde están las lobas de A Coruña” o para dar “besos a las mamasotas”.

Lo cierto es que, durante casi dos horas, Turizo cantó sin apoyo pregrabado, se apoyó en una banda que se lució cuando tocó piezas de música latina más clásica y también en unos bailarines que no pararon de ‘perrear. Si el espectáculo tenía un toque de autobiografía quedó bien claro que por la cama de Turizo pasaron muchas invitadas:

Además de ‘El merengue’ con la que cerró la noche, fueron especialmente celebradas ‘Copa vacía’, en la que colabora con Shakira o ‘Una vaina loca’. La única pega es que, quizás y peso a lo fresco del espectáculo, la parte intimista y con piano que comenzó con ‘Culpables’ se extendió en exceso y desconectó ligeramente al público. Aunque puede que no estuviera de más, pues otra vez el concierto tuvo que detenerse por el enésimo desmayo en el público del Coliseum.

