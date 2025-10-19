Llega a A Coruña la tienda de moda que viste a los famosos de la televisión

Cartel de Koker en el bajo que ocupaba la Óptica Lázaro en la calle Bailén de A Coruña

La calle Bailén se prepara para la llegada de una nueva tienda de ropa. Se situará en el bajo que tradicionalmente ocupó la mítica Óptica Lázaro, que cerró sus puertas el pasado verano tras más de un siglo de historia al no tener relevo generacional. Su lugar, en el número 14, será ahora para la tienda Koker.

Koker, que está buscando personal para su nueva tienda en A Coruña, es una cadena de ropa con presencia en ocho países y que en España cuenta con establecimientos en Alicante, Bilbao, Madrid, Sevilla, Toledo y Vitoria. Así, desembarcará próximamente por primera vez en Galicia, con su enseña en A Coruña.

Esta marca es conocida, sobre todo, por ser la elegida de numerosos personajes famosos de televisión, desde Lydia Lozano a Rosa Benito, pasando por Rocío Carrasco, Belén Rodríguez, Irma Soriano, Isabel Rábago o Toñi Moreno, o los artistas Rosa López, Antonio Canales, Lucrecia, Rosario Mohedano y Macarena Gómez, para sus apariciones tanto en pantalla como en eventos.

De hecho, una de sus más asiduas es Lydia Lozano, que cuenta con un espacio especial en la web oficial de Koker, donde descubrir sus "prendas top".

"¿El secreto? La rabiosa tendencia de sus prendas, la originalidad y exclusividad de sus diseños, la rotación semanal de sus colecciones donde, su política de pocas unidades por cada creación, y sobre todo la calidad y su maravilloso precio", explican desde la marca, que ha crecido desde su inicio en 2014 de la mano de su directora creativa Priscilla Ramírez.