Las llamas calcinan un vehículo que circulaba por la calle General Rubín de A Coruña

Incendio declarado en un Peugeot en la calle General Rubín Guillermo Parga

Los bomberos extinguieron, poco antes de las once de la noche de hoy, un incendio que se había declarado en un Peugeot que circulaba por la calle General Rubín. El vehículo circulaba por la avenida de Sal ha ado Torres en dirección salida a la ciudad y ya en el túnel echaba humo y los conductores les daban luces largas para avisarlo. Entonces se detuvo en la calle General Rubín cuando el bloque del motor ya estaba en llamas a lugar acudieron bomberos que extinguieron el fuego pero el vehículo quedó siniestro total.