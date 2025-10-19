Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Las llamas calcinan un vehículo que circulaba por la calle General Rubín de A Coruña

Abel Peña
Abel Peña
19/10/2025 23:13
Incendio declarado en un Peugeot en la calle General Rubín
Incendio declarado en un Peugeot en la calle General Rubín
Guillermo Parga

Los bomberos extinguieron, poco antes de las once de la noche de hoy, un incendio que se había declarado en un Peugeot que circulaba por la calle General Rubín. El vehículo circulaba por la avenida de Sal ha ado Torres en dirección salida a la ciudad y ya en el túnel echaba humo y los conductores les daban luces largas para avisarlo. Entonces se detuvo en la calle General Rubín cuando el bloque del motor ya estaba en llamas a lugar acudieron bomberos que extinguieron el fuego pero el vehículo quedó siniestro total.

Incendio declarado en un Peugeot en la calle General Rubín
Incendio declarado en un Peugeot en la calle General Rubín
Guillermo Parga

Te puede interesar

Manuel Turizo en el Coliseum

Manuel Turizo monta su casa en A Coruña y mete 9.000 personas
Guillermo Parga
Reflejo del palacio municipal sobre una de las terrazas de la plaza de María Pita

Los dibujos que conectan las terrazas y la fachada de María Pita
Doda Vázquez
La Parisina se encuentra en la calle Etiopía de Perillo

Ni el Megatrix ni el Xabarín: este es el club que triunfa en el área coruñesa
Noelia Díaz
Las distancias físicas puedan olvidarse durante un rato a través de internet | EFE

La amistad en la era digital: nuevas maneras de conectar
Nora Cifuentes