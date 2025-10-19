La Xunta reserva para A Coruña casi 15 millones de euros para vivienda pública en 2026

Belén do Campo y Begoña Freire, este domingo en Xuxán Archivo El Ideal

Continúan los anuncios de las partidas destinadas en los presupuestos de la Xunta para la ciudad. La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, visitó este domingo el nuevo edificio en construcción en Xuxán. Allí anunció que el Gobierno gallego reservará casi 14,8 millones de euros para el desarrollo de vivienda pública y protegida en la urbe dentro de los presupuestos de 2026.

Durante el encuentro, Belén do Campo resaltó que la Xunta avanzará en la construcción de las 104 viviendas que están en marcha en Xuxán, en las que se han invertido 23,4 millones de euros. El inmueble visitado ayer por la delegada territorial contará con cuarenta viviendas, en las que se aplican técnicas industrializadas respetando los estándares “máis esixentes, distribuídas en cinco plantas, que se adxudicarán en réxime de alugueiro accesible, reservándose polo menos un 40% para menores de 36 anos”, señala el Gobierno autonómico. El presupuesto destinado a esta actuación es de 7,7 millones de euros y las viviendas estarán dirigidas a personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia.

Más actuaciones

Este inmueble se completa con otros dos nuevos edificios, uno con cincuenta viviendas y otro con catorce, previstos también en este mismo barrio, ya en ejecución. La partida presupuestaria prevista permitirá, a su vez, seguir avanzando en otros proyectos de promoción pública, entre ellos la construcción de treinta viviendas en dos parcelas de la calle Pedro Fernández, 58 en la parcela de Los Rosales y once en una parcela situada en la calle Rey Abdullah. En total, en estas 99 viviendas públicas se invertirán cerca de 19 millones de euros.

Do Campo recordó que en la ciudad la Xunta tiene en marcha 210 hogares públicos, resultado de los 104 pisos de Xuxán, de las mencionadas 99 viviendas y la rehabilitación de dos inmuebles del programa Rexurbe. Además, se prevé desarrollar el ámbito de Monte Mero, donde se proyecta la construcción de 4.310 viviendas, de las cuales el 80% serán protegidas. El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) ya está en fase de redacción y cuenta con una dotación de 1,3 millones en las cuentas de 2026.