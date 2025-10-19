Trabajadores de la Fábrica de Tabacos, en Industria, hace 25 años GAGO

La batalla de los trabajadores de la Fábrica de Tabacos en defensa de sus puestos de trabajo seguía viva hace 25 años, cuando una representación de los empleados de la factoría se encerraron en la delegación de Industria como medida de protesta por su situación de incertidumbre, según se pudo leer en El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2000. En 1975 el diario informó sobre el inicio de las conversaciones entre los responsables de las Cajas de Ahorro de La Coruña, Ferrol y Santiago de cara a una posible fusión de las tres entidades. Hace un siglo, a estas alturas de 1925, el periódico contaba la aprobación por parte de Presidencia del Gobierno del Plan de Ordenación Económico-Social de la provincia coruñesa.

Jueves, 19 de octubre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Trabajadores de la Fábrica de Tabacos se encierran en la delegación de Industria

Una representación de los trabajadores de la Fábrica de Tabacos de A Coruña se encerraron ayer, 18 de octubre de 2000, en la delegación de Industria ante el “caso omiso” que, según los empleados, hace la Xunta a sus problemas. Los afectados por el cierre de la factoría de La Palloza solicitan que les dejen de “dar largas” y que la empresa presente de una vez por todas una solución real y concreta al problema del cierre.

“Queremos que se coloque sobre la mesa un plan serio y que no jueguen con nosotros a través de cortinas de humo e informaciones falsas”. Con estas palabras contundentes Francisco Vilar, secretario de alimentación y tabacos de CCOO, expresaba la necesidad de que se llegue a una solución que beneficie a todas la partes implicadas. Los trabajadores de la Fábrica de Tabacos no están dispuestos a esperar a que Altadis (antes Tabacalera) solucione el problema con un nuevo expediente de prejubilación para deshacerse de un porcentaje importante de la actual plantilla directa del centro.

Por otra parte, el Deportivo borró la mala imagen ofrecida ante el Real Madrid y jugó un espléndido partido ante el Juventus. Los blanquiazules, que comenzaron perdiendo, lograron igualar el encuentro (1-1) gracias a un gol de Víctor. 34.000 espectadores asistieron al empate en Riazor.

Domingo, 19 de octubre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Conversaciones para fusionar tres cajas locales

A petición de la Caja de Ahorros de La Coruña, que ha sido quien ha presentado la propuesta, se han iniciado conversaciones para estudiar la posibilidad de fusión de las Cajas de Ahorro de La Coruña, Ferrol y Santiago, según se informó ayer, 18 de octubre de 1975, en la reunión de la Federación Gallega de Cajas de Ahorro que se celebra en Orense.

En clave cultural, ha sido clausurada la exposición de óleos y dibujos que con éxito dedicó a la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra y exhibió en los últimos días en la Sala Torrado, el galardonado y conocido artista coruñés José Fernández Sánchez. El pintor aprovechó la oportunidad para expresar su reconocimiento a la acogida que le había dispensado Pontevedra y, al mismo tiempo, hacer la donación al museo de la ciudad de su cuadro titulado ‘Valle’.

Jueves, 19 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Aprobado por Presidencia el plan provincial

En la tarde de ayer, 18 de octubre de 1950, el Gobernador civil recibió en su despacho oficial a los periodistas, a los que hizo interesantes declaraciones relacionadas con el Plan de Ordenación Económico-Social de la provincia de La Coruña, que ha sido aprobado por Presidencia del Gobierno. Comenzó diciéndonos el señor Hierro Martínez que, como consecuencia de los trabajos y deliberaciones de la Junta provincial que entiende de estas cuestiones, se había elevado a dicho organismo la situación general de la Agricultura, Obras Públicas, Industria y Obras Sociales y Urbanas en nuestra provincia.

En cuanto a la actualidad internacional, la capital de Corea del Norte, Pyongyang, se encuentra parcialmente ocupada por las fuerzas de las Naciones Unidas, según despachos urgentes que se reciben del frente de Corea.